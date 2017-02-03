Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям

15:22, 03 февраля 2017, ПАИ

Руководитель компании-застройщика ПИК Ян Лузин предложил гражданам, пострадавшим от деятельности ООО «Строй-СА», которую связывают с именем Александра Лилицы, обратиться с коллективным заявлением в правоохранительные органы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 3 февраля, на встрече с ними. По мнению девелопера, это позволит перевести дело из гражданско-процессуальной сферы в уголовную, что увеличит шансы на привлечение виновных к ответственности и станет дополнительным стимулом для строительной компании рассчитаться с долгами.

Ян Лузин рассказал собравшимся, что с ноября 2016 года ООО «Строй-СА», выступавшее подрядчиком на стройках ПИКа, перестало выполнять свои обязательства перед компанией-застройщиком. В результате, все подрядные договоры с ним на данный момент расторгнуты. В процессе выяснилось, что фирма по демпинговым ценам предлагала гражданам квартиры, которые она должна была получить от застройщика за выполненные строительные и отделочные работы. При этом с ними заключались договоры беспроцентного займа, и речь шла о квартирах, еще не переданных подрядчику. Более того, по некоторым квартирам Александр Лилица от имени компании «Строй-СА» вел переговоры сразу с двумя «покупателями» и дважды получил деньги, а в некоторых случаях предлагал те объекты, на которые даже потенциально не мог претендовать как подрядчик.

В результате, подрядные отношения были расторгнуты, люди, многие из которых уже успели въехать в полученные от Лилицы квартиры и сделать там ремонт, обнаружили, что не имеют прав на эту недвижимость.

По словам Яна Лузина, сам ПИК при этом несет «колоссальные убытки», поскольку из-за срыва сроков сдачи объекта, на котором работала «Строй-СА», был вынужден привлекать новых подрядчиков и заключать договоры на сверхурочные работы.

Ян Лузин заявил, что не может связаться с Александром Лилицей. Что касается перспектив дальнейшего развития событий, то, сказал он, «если Лилица придет и купит у нас эти квартиры, то потом он сможет их вам продать. Но я очень сомневаюсь, что он это сделает, так что никто из вас от него квартиры не получит».

По словам застройщика, ПИК должен некую сумму денег компании Лилицы за выполненные работы (Ян Лузин затруднился назвать точный размер долга, пояснив, что идет «сверка выполненных работ»). «Есть сомнения, что если мы переведем ему эти деньги, то он отдаст их вам», - поделился Ян Лузин своими опасениями с участниками встречи.

Еще один путь решения проблемы родился прямо в ходе встречи. «Строй-СА» выступает подрядчиком на строительстве здания школы в Великом Новгороде, которое ведет псковская компания «Скандинавия». В связи с этим возникло предложение переговорить с ее руководством, чтобы совместными усилиями убедить Александра Лилицу направить заработанные в соседнем регионе средства на решение его псковских проблем.

Однако наибольшие надежды Ян Лузин возлагает на правоохранительные органы. «Если будет коллективный иск, если мы, как застройщик, подключимся, есть шанс на возбуждение уголовного дела. И мы эти деньги отдадим вам». Кроме того, он высказал мнение, что под угрозой уголовного дела и «реального срока» Александр Лилица может изыскать возможность рассчитаться с пострадавшими от его действий гражданами.

Юрист компании ПИК Ольга Степанова пояснила, что действия Лилицы могут быть расценены как мошенничество, поскольку он «завладел вашими деньгами путем обмана».

Участники встречи поддержали идею коллективного заявления. По словам Ольги Степановой, соответствующие документы могут быть подготовлены и поданы уже «сегодня-завтра».