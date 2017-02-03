Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»

17:35, 03 февраля 2017, ПАИ

В воскресенье, 5 февраля, акция псковской общественной организации «Зоозащита» по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка» завершится в гипермаркете «Империал». При этом, как сообщили Псковскому агентству информации организаторы благотворительной акции, она продолжится в других магазинах торговой сети «Пчелка» по адресам: Октябрьский проспект, 54 (в ТЦ «Максимус»), улица Ипподромная, 145 и улица Народная, 49а.

Напомним, акция была запущена в начале января. В магазине сети «Пчёлка» в «Империале» возле поста охраны был установлен прозрачный ящик, куда люди могли положить купленное тут же специализированное питание для животных. Об акции сообщали аншлаги возле стелажей с кормами для животных, а также возле полок с крупой и консервами.

По итогам первой недели проведения акции часть собранных кормов была передана остро нуждавшемуся в этом приюту для бездомных собак и кошек в Острове. Также в рамках акции её организаторы призывали псковичей оставлять для нужд приютов не только еду, но и хозяйственные принадлежности, которые необходимы для содержания большого количества животных: мешки для мусора, моющие средства, бумажные полотенца, железные мочалки, губки и т.д.