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Общество

Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»

В воскресенье, 5 февраля, акция псковской общественной организации «Зоозащита» по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка» завершится в гипермаркете «Империал». При этом, как сообщили Псковскому агентству информации организаторы благотворительной акции, она продолжится в других магазинах торговой сети «Пчелка» по адресам: Октябрьский проспект, 54 (в ТЦ «Максимус»), улица Ипподромная, 145 и улица Народная, 49а.

Напомним, акция была запущена в начале января. В магазине сети «Пчёлка» в «Империале» возле поста охраны был установлен прозрачный ящик, куда люди могли положить купленное тут же специализированное питание для животных. Об акции сообщали аншлаги возле стелажей с кормами для животных, а также возле полок с крупой и консервами. 

По итогам первой недели проведения акции часть собранных кормов была передана остро нуждавшемуся в этом приюту для бездомных собак и кошек в Острове. Также в рамках акции её организаторы призывали псковичей оставлять для нужд приютов не только еду, но и хозяйственные принадлежности, которые необходимы для содержания большого количества животных: мешки для мусора, моющие средства, бумажные полотенца, железные мочалки, губки и т.д.

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