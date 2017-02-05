В «Лыжне России» в Великолукском районе примут участие спортсмены от 4 до 75 лет

10:07, 07 февраля 2017, ПАИ

Во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая состоится в Великолукском районе 11 февраля, примут участие спортсмены от 4 до 75 лет. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по учебно-спортивной работе Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Наталья Зеленкова на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольская правда. Псков» 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Зеленкова отметила, что на соревнования подали заявки все муниципалитеты Псковской области, каждый из них представят от 30 до 50 участников, большая часть – великолукские спортсмены. «У них самая большая агитация, больше народу заинтересовано», - пояснила она. Замначальника отдела добавила, что каждый муниципалитет самостоятельно организует подвоз своих участников.

Наталья Зеленкова напомнила, что гонка стартует в 12:00. Для участников будут организованы несколько дистанций: мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе пробегут два километра, юноши и девушки 1999 года рождения и моложе – 5 километров, а для мужчин и женщин 1998 года рождения и старше предназначена дистанция в 10 километров. Кроме того, в «Лыжне России» примут участие представители власти и другие высокие гости – для них предназначен участок лыжни длиной 2017 метров. «Это акция, здесь не обязательна фиксация времени, все бегут только для себя», - заметила Наталья Зеленкова.

После проведения «Лыжни России» будет организовано выполнение испытаний комплекса ГТО «Бег на лыжах».

Все участники «Лыжни России» получат сувенирные лыжные шапочки и номера от Министерства спорта РФ. Госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту приготовил значки «Лыжня России». Также предусмотрено награждение. «Мы постараемся, чтобы всем детям раздали памятные призы», - добавила Наталья Зеленкова.

Отметим, к участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск. Групповые заявки оформляются визой врача и регистрируются медицинским учреждением. Отмечалось, что мероприятие будет оснащено двумя машинами Скорой помощи.

С 7 по 10 февраля работает мандатная комиссия по адресу: ВЛГАФК, площадь Юбилейная, 4, кабинет № 120, где можно подать заявку и получить всю необходимую информацию. Телефоны: 3-93-88, 89113557801 или ААА-А2@yandex.ru – Алексей Аввакуменков. 11 февраля с 9:30 до 11:00 также будет проходить регистрация участников на месте проведения старта.