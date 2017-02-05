0
17:36
Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами
14:04
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
09:57
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
11:15
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
15:00
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:15
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
17:52
В мае состоится второй Псковский марафон
Еще новости
Спорт

В «Лыжне России» в Великолукском районе примут участие спортсмены от 4 до 75 лет

Во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая состоится в Великолукском районе 11 февраля, примут участие спортсмены от 4 до 75 лет. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по учебно-спортивной работе Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Наталья Зеленкова на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольская правда. Псков» 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Зеленкова отметила, что на соревнования подали заявки все муниципалитеты Псковской области, каждый из них представят от 30 до 50 участников, большая часть – великолукские спортсмены. «У них самая большая агитация, больше народу заинтересовано», - пояснила она. Замначальника отдела добавила, что каждый муниципалитет самостоятельно организует подвоз своих участников.

Наталья Зеленкова напомнила, что гонка стартует в 12:00. Для участников будут организованы несколько дистанций: мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе пробегут два километра, юноши и девушки 1999 года рождения и моложе – 5 километров, а для мужчин и женщин 1998 года рождения и старше предназначена дистанция в 10 километров. Кроме того, в «Лыжне России» примут участие представители власти и другие высокие гости – для них предназначен участок лыжни длиной 2017 метров. «Это акция, здесь не обязательна фиксация времени, все бегут только для себя», - заметила Наталья Зеленкова.

После проведения «Лыжни России» будет организовано выполнение испытаний комплекса ГТО «Бег на лыжах».

Все участники «Лыжни России» получат сувенирные лыжные шапочки и номера от Министерства спорта РФ.  Госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту приготовил значки «Лыжня России». Также предусмотрено награждение. «Мы постараемся, чтобы всем детям раздали памятные призы», - добавила Наталья Зеленкова.

Отметим, к участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск. Групповые заявки оформляются визой врача и регистрируются медицинским учреждением. Отмечалось, что мероприятие будет оснащено двумя машинами Скорой помощи.

С 7 по 10 февраля работает мандатная комиссия по адресу: ВЛГАФК, площадь Юбилейная, 4, кабинет № 120, где можно подать заявку и получить всю необходимую информацию. Телефоны: 3-93-88, 89113557801 или ААА-А2@yandex.ru – Алексей Аввакуменков. 11 февраля с 9:30 до 11:00 также будет проходить регистрация участников на месте проведения старта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами
05 февраля 2017
Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами 1
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
03 февраля 2017
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
02 февраля 2017
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
01 февраля 2017
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
30 января 2017
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
В мае состоится второй Псковский марафон
29 января 2017
В мае состоится второй Псковский марафон
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
29 января 2017
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью 2

Идет загрузка...