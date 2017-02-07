Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»

18:10, 07 февраля 2017, ПАИ

Власти Псковской области взяли под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилищном комплексе «Европа» в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, в результате действий одного из подрядчиков объекта — «Строй-СА» — пострадавшими оказались порядка 30 жителей Псковской области. Они приобретали у этой компании по демпинговым ценам квартиры в жилом комплексе (сделки оформлялись в виде заключения предварительных договоров уступки прав на недвижимость и договорам займа), хотя подрядчик к тому моменту не получил квартиры в собственность по договору с застройщиком. Впоследствии застройщик — фирма, входящая в холдинг ПИК — разорвала с подрядчиком свой договор из-за невыполнения его условий, и в результате квартиры «Строй-СА» так и не получил, а граждане остались без оплаченных квартир.

Накануне, 7 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак обсудил этот вопрос с членами президиума Координационного совета по правопорядку.

В результате администрация области направила в следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области заявление за подписью вице-губернатора — руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова по признакам мошеннических действий в отношении граждан для проверки изложенных в нем фактов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С подобным заявлением также обратился представитель компании застройщика, депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин.