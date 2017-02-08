Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН

10:55, 08 февраля 2017, ПАИ

7 февраля в Пскове состоялось очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов (МКД) под руководством депутата городской Думы Ильи Комиссарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На встрече присутствовали заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов, председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов, руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров и другие. На заседании обсуждался вопрос об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг за содержание общедомового имущества (СОИ).

Перед собравшимися выступил и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов, который извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами. В коротком докладе он попытался объяснить основные вопросы новых норм начисления и объявил, что 7 февраля им подписан документ, согласно которому при расчете платы за СОИ не будут учитываться площади чердаков и подвалов. Кроме того, будет выполнен перерасчет за январь.

Далее в адрес докладчика прозвучали многочисленные вопросы с конкретными примерами. По мнению собравшихся, самым спорным моментом является начисление по нормативу за потребление коммунальных услуг в домах, полностью оснащенных приборами учета (общедомовыми и индивидуальными). Андрей Агапов подчеркнул, что письмо с соответствующим вопросом от госкомитета по ЖКХ направлено в Минстрой.

Депутат ПГД Илья Комиссаров подчеркнул, что вопрос применения новых норм начисления за коммунальные ресурсы управляющими компаниями будет находиться на контроле у Управления городского хозяйства и депутатов по округам: «На площадке еженедельных совещаний с управляющими компаниями Пскова коммунальщики и общественники готовы к диалогу с разработчиками».