5
13:34
В Пскове провели ЕГЭ для родителей
11:54
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
11:23
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
11:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Еще новости
Общество

Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН

7 февраля в Пскове состоялось очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов (МКД) под руководством депутата городской Думы Ильи Комиссарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

На встрече присутствовали заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов, председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов, руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров и другие. На заседании обсуждался вопрос об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг за содержание общедомового имущества (СОИ).

Перед собравшимися выступил и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов, который извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами. В коротком докладе он попытался объяснить основные вопросы новых норм начисления и объявил, что 7 февраля им подписан документ, согласно которому при расчете платы за СОИ не будут учитываться площади чердаков и подвалов. Кроме того, будет выполнен перерасчет за январь.

Фото с pskovgorod.ru

Далее в адрес докладчика прозвучали многочисленные вопросы с конкретными примерами. По мнению собравшихся, самым спорным моментом является начисление по нормативу за потребление коммунальных услуг в домах, полностью оснащенных приборами учета (общедомовыми и индивидуальными). Андрей Агапов подчеркнул, что письмо с соответствующим вопросом от госкомитета по ЖКХ направлено в Минстрой.

Депутат ПГД Илья Комиссаров подчеркнул, что вопрос применения новых норм начисления за коммунальные ресурсы управляющими компаниями будет находиться на контроле у Управления городского хозяйства и депутатов по округам: «На площадке еженедельных совещаний с управляющими компаниями Пскова коммунальщики и общественники готовы к диалогу с разработчиками».

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>

В Пскове провели ЕГЭ для родителей
08 февраля 2017
В Пскове провели ЕГЭ для родителей 1
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
08 февраля 2017
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается 1
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
08 февраля 2017
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 5
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 22
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»

Идет загрузка...