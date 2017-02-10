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Сергей Белов поручил проверить информацию о сдаче в аренду «Псковпассажиравтотрансу» личного транспорта коллегами Гизбрехта

Прокурор области Сергей Белов поручил подчиненным связаться с псковичами, обладающими сведениями о сдаче в аренду транспортных средств руководителями госпредприятия «Псковпассажиравтотранс». Об этом шла речь сегодня, 10 февраля, на встрече представителей СМИ с главой надзорного ведомства, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как рассказал С. Белов, прокуратура региона уже вышла в суд с административным делом в отношении и. п. гендиректора ГП «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Что же касается уговного дела по факту злоупотребления Александром Гизбрехтом  должностными полномочиями  при заключении договоров аренды транспортного средства, то прокурор напомнил, что оно было возбуждено в конце декабря, срок расследования составляет порядка двух месяцев. «Оно было возбуждено по материалам нашей проверки. Мы дело уже изучили в порядке надзора, и там есть вещи, которым следствие должно дать ещё оценки», - сказал Сергей Белов.

Один из журналистов спросил, есть ли у следствия информация, что и другие руководители этого предприятия сдавали транспорт в аренду компании, и заявил, что в редакцию поступили соответствующие письма читателей. Услышав это, С. Белов поручил прокурорам связаться с этими людьми и взять сведения.

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