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Общество

Александр Кузнецов о сдаче в аренду внедорожника «Псковпассажиравтотрансу»: Это «желтая карточка»

«Это «желтая карточка», после которой могут быть приняты определенные решения», - прокомментировал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов историю, связанную со сдачей в аренду «Псковпассажиравтотрансу» автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» исполняющим обязанности генерального директора предприятия Александром Гизбрехтом. Об этом замглавы региона сказал в интервью Псковскому агентству информации.

«Эта история Александра Петровича точно не красит. И его оправдания, что не на чем было ездить, со стороны выглядят как детский лепет. Брать «Лэндкрузер» у себя же в аренду, для того, чтобы на нем кататься: понятно, что совет директоров никогда бы это не пропустил. Поэтому нарушение, что называется, на лицо. И первое, что я ппросил руководителя сделать, чтобы ситуацию снивелировать, – это вернуть все деньги, которые он получил от аренды. Это было Александром Петровичем сделано», - отметил Александр Кузнецов.

Что касается происходящего на предприятии с точки зрения экономической составляющей и обновления подвижного состава, то, по его словам, есть и позитивные, и негативные моменты. «Сразу взять и сделать предприятие эффективным, сказать, что все, мы не нуждаемся ни в каких субсидиях, ни в каких подсказках, одномоментно нельзя», - считает вице-губернатор.

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