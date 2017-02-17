Порховский бассейн «Четыре сезона» завоевал «Народное признание» в номинации «Открытие»

19:02, 17 февраля 2017, ПАИ

Порховский бассейн «Четыре сезона» стал победителем в номинации «Открытие» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2016», получив 884 голоса по итогам зрительского голосования и голоса 11 членов жюри. Общая сумма голосов составила 1 тыс. 335,77.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения, которая проходит 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, статуэтку премии в номинации «Открытие» победителю вручила директор филиала ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова.

«Глядя на количество претендентов, можно сказать что Псковская область богата инициативными, целеустремленными людьми», - отметила Ольга Родионова.

«Спасибо всем кто, нас поддержал, это подтвержение того, что мы делалаем все правильно. Еще раз спасибо всем», - сказал строитель бассейна, депутат областного Собрания Сергей Быков .

За победу в этой номинации во втором туре голосования также боролись груминг-салон «Городской стиль», за который проголосовали 256 читателей и 1 член жюри (всего – 297,07 голосов), и лофт «Фонарь», завоевавший голоса только 229 псковичей.

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте ПАИ были определены по три финалиста в каждой из номинаций, затем стартовал второй тур, который завершился 13 февраля.

После этого к работе приступило жюри премии, в состав которого вошли заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, прокурор Псковской области Сергей Белов, председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков, президент Торгово-промышленной палаты области Владимир Зубов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко. Голос каждого из них добавлял соискателю ещё 3% от общего числа голосов, поданных в номинации.

Победители были определены путём сложения результатов народного голосования и голосов членов жюри.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.