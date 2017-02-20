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Общество

Масленичная неделя начинается 20 февраля

С 20 февраля начинается масленичная неделя, пишет сalend.ru.

Главными атрибутами праздника всегда были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и блины. На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с сожжением чучела Масленицы.

Напомним, что в Псковской области проводы зимы начнутся с регионального фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй» 20 февраля.  А в последний день этой недели, 26 февраля, в центре Пскова состоится праздник «Гуляй, Масленица!».

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