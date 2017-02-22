Причина смерти Виталия Чуркина станет известна через несколько недель

09:38, 22 февраля 2017, ПАИ

Судмедэксперты пока не смогли определить причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, на это может уйти несколько недель, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Нью-йоркские судмедэксперты пришли к выводу о необходимости проведения токсикологической и других экспертиз. Дело о смерти дипломата передано в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия.

Он находился на дипломатической работе с 1974 года. С 8 апреля 2006 являлся постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Награжден орденами Почета (2009), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), отмечен благодарностью президента РФ (1994). 21 февраля президент России Владимир Путин наградил Виталия Чуркина посмертно орденом Мужества.