Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»

14:32, 28 февраля 2017, ПАИ

Александр Васильев, лидер движения «Убитые дороги» и депутат Госдумы от избирательного округа, в который входит Псковская область, сегодня, 28 февраля, в соцсетях анонсировал скорое появление на сайте партии «Единая Россия» специального раздела, куда граждане смогут присылать свои обращения и заявки для включения требующих благоустройства объектов в партийную программу «Городская среда», куратором которой он был назначен в январе.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, политик опубликовал фотографию мамы с коляской перед большой лужей на тротуаре возле здания, в котором размещаются администрация региона и Псковское областное Собрание депутатов.

«Тот момент когда понимаешь, что проект Дочки-бабушки.рф [запущенный в июле 2016 года проект политика по мониторингу соблюдения требований создания доступной безбарьерной среды — ПАИ] имеет историю с большим продолжением, если не обуть сапоги. Даже тротуары у администрации области требуют капитального ремонта, а что у нас с дорожками и тротуарами в райцентрах и крупных сёлах? — написал в аннотации к фотографии Александр Васильев. — Думаете, нерешаемая проблема? Отвечу вам - нет! В этом году заработала партийная программа Единой России Городская среда. В федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд ₽, которые будут направлены в города и села с населением свыше 1000 человек. Эти средства должны использоваться на ремонт дворовых территорий и благоустройство скверов».

«Сейчас заключаются соглашения субъектов с Минстроем России, формируются общественные советы при губернаторах, формируются программы по благоустройству. Скоро заработает раздел партийного сайта er.ru по приёму заявок от граждан. Важно не только желание изменить ситуацию в своём дворе и городе, но и взять на себя ответственность за содержание объектов благоустройства», - добавил парламентарий.