Елена Полонская: Выплата за первенца необходима

18:06, 09 марта 2017, ПАИ

«Я поддерживаю данную инициативу. Когда в молодой семье ненормальное материальное положение, очень трудно решиться на первого ребенка», - заявила депутат Псковской городской Думы, руководитель региональной общественной организации «Родительское собрание» Елена Полонская в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Поводом для комментария стала инициатива региональных властей ввести в области социальные меры поддержки для семей, в которых родился первый ребенок.

Елена Полонская также отметила, что многие молодые семьи ждут благоприятных условий, откладывают рождение первенца. «Считаю, что это поддержка очень нужна», - резюмировала она.

Напомним, губернатор Псковской области Андрей Турчак анонсировал поручение по поводу введения меры социальной поддержки при рождении первого ребенка. Об этом он сообщил 9 марта на заседании коллегии регионального управления социальной защиты населения. Рассматривается как финансовая поддержка семей, где появился первенец, так и выделение им земельных участков.