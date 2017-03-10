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Политика

Мэр Риги оспорил решение суда о штрафе за использование русского языка

Мэр Риги Нил Ушаков обжаловал решение суда о наложении штрафа в размере 140 латов (около 12,5 тыс. рублей) за его общение от лица самоуправления в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках. Об этом пишет РИА Новости.

«Ушаков оспорил решение суда Видземского предместья Риги оставить без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ). Сейчас решение о рассмотрении дела пока еще не принято», — сообщили в Рижском окружном суде.

По закону, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке. В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

ЦГЯ также начал административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

Напомним, что в конце июля 2016 года Центр государственного языка Латвии оштрафовал Нила Ушакова за то, что городская Дума Риги использует в своих официальных аккаунтах в социальных сетях русский язык. Тогда мэру удалось обжаловать штраф

Отметим, что Центр государственного языка Латвии проводит проверку и в отношении мэра Вентспилса за речь на русском.

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что он является родным почти для 40% населения страны.

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