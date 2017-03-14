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Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)

В интернете появилась видеозапись драки между псковскими «лошадницами», произошедшая в Детском парке, предположительно, 12 марта. На сделанной с помощью камеры мобильного телефона записи, размещенной в сервисе YouTube, видно, как несколько девушек выясняют между собой отношения, вооружившись стеками для лошадей. Причина конфликта из ролика непонятна, но в социальных сетях видео распространяют с комментарием «так называемые «спортсменки» ипподрома разбираются с конкурентами в Детском парке избивая их хлыстами».

Напомним, в настоящее время в Пскове действует постановление главы администрации города «Об организации досуга граждан», определяющее места для катания на лошадях. Детский парк в перечень таких мест не входит. Неисполнение «Закона Псковской области от 04.05.20003 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц - 4000 рублей, на юридических лиц в размере 5000 рублей.

В конце января пресс-служба муниципалитета сообщила о встрече председателя комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерия Наводкина и руководителя личного подсобного хозяйства, содержащего лошадей в деревне Солоново Псковского района. Заявительница рассказала, что перед Новым годом «конкуренты выжили их [представителей конюшни из Солоново - ПАИ] с этой территории [Детского парка - ПАИ]: провоцировали на драки, угрожали расправой, бросали петарды под ноги лошадям». Валерий Наводкин рекомендовал обращаться в полицию по фактам противоправных действий со стороны конкурентов. 

«Владельцы лошадей не скрывают, что это прибыльный бизнес, поэтому уходят из Детского парка с трудом»,  - также заявлял Валерий Наводкин в эфире ПАИ-live 2 февраля

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