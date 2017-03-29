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В Псковской области медработник незаконно получил миллион

В Псковской области медработник неправомерно получил единовременную выплату в размере миллиона рублей за переезд на работу в сельскую местность. Об этом сообщила руководитель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова на заседании комитета регионального парламента по труду и социальной политике 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Отвечая на вопрос о ходе разбирательства по данному факту, Марина Хохлова сказала, что возбуждено уголовное дело.

Также председатель социального комитета областного Собрания Виктор Антонов уточнил, как обстоят дела с ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Марина Хохлова отметила, что в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено уголовное дело.

Напомним, 7 марта стало известно о том, что губернатор Андрей Турчак принял решение прекратить трудовые отношения с  Александром Гизбрехтом в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.

Отметим, что на заседании комитета Марина Хохлова отчиталась о результатах работы Счётной палаты региона в 2016 году.

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