В Пскове торжественно открылась выставка «Свадьба EXPO`2017»

12:39, 01 апреля 2017, ПАИ

В Пскове в ТРК «Акваполис» состоялось торжественное открытие выставки «Свадьба EXPO`2017». Она будет работать 1 апреля с 12:00 до 19:00 и 2 апреля с 12:00 до 18:00.

Перед официальной церемонией открытия перед псковичами выступила кавер-группа «Радио Бэнд», после чего собравшихся поприветствовал известный шоумен, арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев. Он отметил, что такого масштабного мероприятия в торгово-развлекательном комплексе еще не было, и сообщил, что концертная программа продлится до 19:00.

Затем на сцену поднялась директор стратегического партнера выставки - АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. Она сказала, что сама еще не замужем, поэтому уверена, что найдёт на выставке что-то полезное и для себя. Анастасия Иванова пожелала всем хорошего настроения и времяпровождения.

Также на открытии выступила исполнительный директор Медиахолдинга Псковской области Ирина Назарова, которая отметила, что свадебные традиции складываются веками, но иногда возникают новые, и выставка «Свадьба EXPO`2017», проходящая третий год подряд, - «одна из таких новых замечательных традиций». «В Пскове самые красивые невесты и женихи, и мы делаем все, чтобы показать их красоту», - добавила Ирина Назарова.

Затем на сцену вынесли свадебный каравай, от которого Ирина Назарова и Анастасия Иванова отломили по кусочку.

На выставке «Свадьба EXPO`2017» представлены порядка 70 участников, все они, так или иначе, занимаются организацией торжеств. Здесь можно познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств, посетить мастер-классы от фотографов, сделать макияж и причёску, приобрести украшения и подарки, выбрать свадебное платье. Многие из участников выставки только в период её проведения будут распространять сертификаты на скидки.

Для гостей выставки приготовили оригинальную концертную программу: номера артистов, выступления 200 танцоров, 26 певцов, двух кавер-групп, а также научные, кулинарные и пиксельные шоу. Артисты представят разнообразные танцевальные номера: от русских народных танцев до кавказских, бальных танцев, сальсы и хип-хопа. Также на выставке состоятся показы от парикмахеров, стилистов, визажистов и салонов свадебных платьев, пройдут свадебные обряды.

Пришедших на выставку ждут розыгрыши призов и подарков. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Выставка будет работать 1 и 2 апреля.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>