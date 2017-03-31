Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»

15:58, 31 марта 2017, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO`2017», которая пройдёт 1 и 2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис», состоится большой розыгрыш призов. Так, продюсерский центр «Королёв продакшн» разыграет сертификат на проведение торжества на 15 тысяч рублей, а кроме того, участники выставки смогут получить от этой компании скидку в 10 тысяч рублей на проведение свадьбы.

Также гости экспозиции смогут выиграть сертификат на скидку для проведения свадебного лазерного шоу от шоу-группы «Айрис».

Сотрудники студии арт-дизайна «Happy Day Pskov» будут раздавать флаеры и разыграют среди гостей выставки подарочные сертификаты на сумму от 1000 до 5000 рублей. При предъявлении такого сертификата в студии сделают скидку на оформление свадьбы на указанную сумму.

Сертификаты на свадебный маникюр разыграет салон LuckyRoom.

Кафе-кондитерская «Baker Street» приготовила купоны на моментальную скидку в 30% на свои десерты, также гости выставки смогут выиграть сертификат на свадебный букет и бутоньерку от студии дизайна и флористики «Артишок» (на сумму 5000 рублей) и сертификат на цветочное оформление от TerraFiori «Абсолютной Имитации Цветов и Растений» (на сумму 3000 рублей).

От студии цветов «Флориссимо» счастливчик получит сертификат на свадебную флористику на тысячу рублей, также будут разыграны несколько небольших подарков-сюрпризов от этой компании.

Кроме того, будут разыграны билеты в аквапарк, цирк, подарки от магазина «Hilding Anderes», сертификаты на 50-процентную скидку в аквапарк и множество других призов.

С расписанием проведения розыгрышей призов и полной программой выставки можно ознакомиться здесь>>>.

Напомним, что выставка пройдёт 1 и 2 апреля. Торжественное открытие экспозиции состоится завтра в 12:00. В «Свадьбе EXPO`2017» примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, пройдут различные мастер-классы и розыгрыши призов. В развлекательной программе выставки в этом году задействованы более 200 артистов.

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Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области. Полную концертную программу выставки «Свадьба EXPO» 2017» можно посмотереть тут.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>