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Общество

Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»

На выставке «Свадьба EXPO`2017», которая пройдёт 1 и 2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис», состоится большой розыгрыш призов.  Так, продюсерский центр «Королёв продакшн» разыграет сертификат на проведение торжества на 15 тысяч рублей, а кроме того, участники выставки смогут получить от этой компании скидку в 10 тысяч рублей на проведение свадьбы.  

Также гости экспозиции смогут выиграть сертификат на скидку для проведения свадебного лазерного шоу от шоу-группы «Айрис»

Сотрудники студии арт-дизайна «Happy Day Pskov» будут раздавать флаеры и разыграют среди гостей выставки подарочные сертификаты на сумму от 1000 до 5000 рублей. При предъявлении такого сертификата в студии сделают скидку на оформление свадьбы на указанную сумму.  

Сертификаты на свадебный маникюр разыграет салон LuckyRoom.

Кафе-кондитерская «Baker Street» приготовила купоны на моментальную скидку в 30% на свои десерты, также гости выставки смогут выиграть сертификат на свадебный букет и бутоньерку от студии дизайна и флористики «Артишок» (на сумму 5000 рублей) и сертификат на цветочное оформление от TerraFiori «Абсолютной Имитации Цветов и Растений» (на сумму 3000 рублей).

 От студии цветов «Флориссимо» счастливчик получит сертификат на свадебную флористику на тысячу рублей, также будут разыграны несколько небольших подарков-сюрпризов от этой компании. 

Кроме того, будут разыграны билеты в аквапарк, цирк, подарки от магазина «Hilding Anderes», сертификаты на 50-процентную скидку в аквапарк и множество других призов.

 С расписанием проведения розыгрышей призов и полной  программой выставки можно ознакомиться здесь>>>.

Напомним, что выставка пройдёт 1 и 2 апреля. Торжественное открытие экспозиции состоится завтра в 12:00. В «Свадьбе EXPO`2017» примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, пройдут различные мастер-классы и розыгрыши призов. В развлекательной программе выставки в этом году задействованы более 200 артистов.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области. Полную концертную программу выставки «Свадьба EXPO» 2017» можно посмотереть тут

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017» Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж» Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки Услуги по аэросъемке представит YAstudio на «Свадьбе EXPO'2017»
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