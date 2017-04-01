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Общество

Посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» приготовили огромное сердце из печенья и зефирного крема

Большое кулинарное шоу устроила мастерская «Хлебосол» на выставке «Свадьба EXPO`2017», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На основной сцене каждому из 10 участников шоу раздали фрагменты печенья, на них нужно было разместить кремовые розочки. Потом все 17 частей соединили, и получилось большое  - 1,5 на 1,5 метра - сердце, которым угостили посетителей. 

Помимо этого, благодаря мастерам «Хлебосола» каждый гость выставки смог почувствовать себя кондитером и приготовить печенье с воздушным зефирным кремом, также у стенда «Хлебосол» можно было приобрести уже готовые пирожные.

Напомним, выставка «Свадьба EXPO`2017» будет работать в Пскове в ТРК «Акваполис» 1 и 2 апреля. На ней представлены порядка 70 участников, все они, так или иначе, занимаются организацией торжеств. Здесь можно познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств, посетить мастер-классы от фотографов, сделать макияж и причёску, приобрести украшения и подарки, выбрать свадебное платье. Многие из участников выставки только в период её проведения будут распространять сертификаты на скидки.

Для гостей выставки приготовили оригинальную концертную программу: номера артистов, выступления 200 танцоров, 26 певцов, двух кавер-групп, а также научные, кулинарные и пиксельные шоу.  

Во время выставки проводится розыгрыш призов и подарков. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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