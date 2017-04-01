В России стартовала весенняя призывная кампания

15:16, 01 апреля 2017, ПАИ

1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания. Как сообщает ТАСС, этой весной на срочную военную службу будут призваны порядка 142 тысяч человек, что на 10 тысяч меньше, чем обычно.

Отличительной чертой весеннего призыва 2017 года стало то, что жители Крыма будут направлены для прохождения службы во все регионы России.

Отметим, из Псковской области отправятся в армию порядка 900 призывников, 70-80% из них будут проходить службу за территорией региона

По информации Минобороны, с 16 мая в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ начнут работу прямые телефонные линии, по которым можно проконсультироваться по вопросам призыва.

Весенняя призывная кампания завершится 15 июля.