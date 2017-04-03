В числе пострадавших в результате взрыва в петербургском метро есть женщина из Пскова

18:45, 03 апреля 2017, ПАИ

В результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга пострадала уроженка Псковской области. Как сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на свои источники, она получила ранения и была госпитализирована в одну из больниц Петербурга.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек. Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин.