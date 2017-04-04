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Общество

Начался траур по погибшим при теракте в метро Петербурга

Сегодня, 4 апреля, в Санкт-Петербурге начался трехдневный траур по погибшим накануне во время теракта в метро. Об этом сообщает ТАСС.

«По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга с 4 апреля в городе объявляется трехдневный траур. Георгий Полтавченко обратился к жителям города на Неве с просьбой не проводить в эти дни развлекательные мероприятия, а к теле- и радиокомпаниям - воздержаться от показа увеселительных программ», - сообщили в пресс-службе петербургской администрации.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 11 человек. На сегодняшний день в больницах остаётся 51 пострадавший при взрыве. 

Еще один взрыв – на станции «Площадь Восстания» - удалось предотвратить: там обнаружили и обезвредили взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.

Следственный комитета возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. 

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