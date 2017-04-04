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Происшествия

Число жертв теракта в Петербурге увеличилось до 14

Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло до 14. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, на месте происшествия погибли 11 человек, еще трое скончались в больницах от травм, не совместимых с жизнью. Она уточнила, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях  остаются 49 раненых, еще 13 пострадавших были отпущены.

«Число потерпевших и степень причиненного их здоровью вреда устанавливаются в рамках уголовного дела, назначены необходимые медицинские экспертизы», — сказала Светлана Петренко.

Напомним, что 3 апреля, в понедельник, около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

Сегодня в Санкт-Петербурге начался трехдневный траур по погибшим.

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