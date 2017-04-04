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Общество

Заседание координационного совещания при главе Пскова началось с минуты молчания

Заседание традиционного координационного совещания при главе Пскова началось с минуты молчания в память о погибших в результате  теракта, произошедшего вчера, 3 апреля, в Санкт-Петербургском метро. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава города Иван Цецерский сообщил, что правил слова соболезнования от имени псковичей петербургским властям. 

Напомним, что 3 апреля, в понедельник, около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

4 апреля в Санкт-Петербурге начался трехдневный траур по погибшим.
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Число жертв теракта в Петербурге увеличилось до 14 Начался траур по погибшим при теракте в метро Петербурга Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в петербургском метро Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт» в Петербурге (ВИДЕО) По предварительным данным, среди пострадавших в петербургском метро нет псковичей Двух человек объявили в розыск по подозрению в подготовке взрывов в петербургском метро После взрыва ГУП «Петербургский метрополитен» ждёт внеплановая проверка Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур В числе пострадавших в результате взрыва в петербургском метро есть женщина из Пскова Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро
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