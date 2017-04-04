Заседание координационного совещания при главе Пскова началось с минуты молчания

15:13, 04 апреля 2017, ПАИ

Заседание традиционного координационного совещания при главе Пскова началось с минуты молчания в память о погибших в результате теракта, произошедшего вчера, 3 апреля, в Санкт-Петербургском метро. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава города Иван Цецерский сообщил, что правил слова соболезнования от имени псковичей петербургским властям.

Напомним, что 3 апреля, в понедельник, около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.