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Политика

Николай Цветков назвал теракт в Петербурге серьёзным вызовом политической системе страны

«Теракт в Санкт-Петербурге - боль, утрата и, вместе с тем, серьёзный вызов политической системе страны», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной предстоящим избирательным кампаниям в Единый день голосования 10 сентября.

Николай Цветков отметил, что Избирательная комиссия Псковской области направила соболезнования в адрес петербургских коллег.

Напомним, что 3 апреля, в понедельник, около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. На месте происшествия погибли 11 человек, еще трое скончались в больницах от травм, не совместимых с жизнью. На сегодняшний день в медицинских учреждениях остаются 49 раненых, еще 13 пострадавших были отпущены.

Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

Сегодня в Санкт-Петербурге начался трехдневный траур по погибшим.

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