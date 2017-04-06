ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: обычная двухэтажка и асфальтовый подъезд

10:52, 06 апреля 2017, ПАИ

Красиво жить не запретишь: тысячи комфортабельных метров, лестницы из золота, многоярусные парковки, личные аттракционы, спортплощадки, катки и корты. Всё это - давно реальность, но, конечно, не псковская. Чудесный вид, фруктовый сад, а главное - «до дома проложен асфальт» - вот они, местные акценты, на рынке так называемой элитной недвижимости. Псковское агентство информации обновило ТОП-10 самых дорогих домов в Пскове и его окрестностях, и в этот раз его возглавил особый вариант.

10-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

























На последней строчке рейтинга оказались сразу два коттеджа. Один из них расположен на 15 сотках в Любятово. Дом, как говорится в объявлении, «строили для себя». На 170 квадратных метрах уместились все удобства. На участке - баня, хозпостройка из кирпича, два больших гаража, газон, огород с теплицами и сад с множеством фруктовых деревьев и кустов. Вступить на эту землю в качестве хозяина стоит 12,5 млн рублей. Однако, если имеется квартира в Петербурге, то она подойдет для обмена с доплатой.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито































Второе предложение за те же деньги — дом на участке 25 соток в Уграде. 250 квадратных метров занимают комнаты, душевые, прачечная, кладовая, кухня, где нынешние владельцы оставляют всю необходимую бытовую технику. Также в распоряжении нового собственника окажутся: гараж со смотровой ямой и электроворотами, баня, плодоносящий сад, летний домик, барбекю, скрытые от посторонних глаз «капитальным кирпичным забором». Подъезд к коттеджу заасфальтирован, а площадь участка позволяет возвести еще один дом.

9-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Следующий лот — таунхаус за 13 млн рублей. Кирпичный, трехэтажный, площадью 343 квадратных метра, с встроенным гаражом и автономным отоплением, под чистовую отделку. Находится этот дом в историческом центре города, на улице Свердлова.

8-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Всего на 500 тыс. дороже обойдется коттедж (356 кв. метров) с мансардой и 31 сотка земли на самой высокой точке Снятной Горы. Из окон открывается вид на реку Великую и Снетогорский монастырь. Состояние недвижимости хозяева оценивают на «отлично». Электричество, газ, водопровод. Кроме стандартного набора помещений, здесь обустроены спортзал, сауна, кабинет. Межкомнатные двери и лестница изготовлены по индивидуальному заказу. На прилегающей территории высажены яблони, малинник, черешня и слива, установлен навес для двух автомобилей и надежный забор. И подъехать к владениям удобно — по асфальту, и развернуться есть где — целая бетонная площадка.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























Альтернатива — коттедж (364 кв. метра) в лесопарковой зоне, 20 соток около лыжной базы «Сосенка». В 100 метрах строится теннисный корт, за три минуты можно дойти до автобусной остановки, в шаговой доступности - реки Великая и Мирожка. Тут тоже найдется заасфальтированная зона парковки, беседка, газон, деревья и кустарники. В доме - многочисленные комнаты, в том числе гардеробные, кабинет, веранда; газовое и печное отопление, камин. Весь этот уют собственник готов продать за 13,5 млн и даже уступить в цене.

7-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































Всего за 14 млн рублей переносимся в Завокзалье, где на берегу реки Великой возвышается коттедж площадью 280 квадратных метров. Составляющие комфорта здесь - комната отдыха с теннисным столом, большая душевая, ванна-джакузи, теплые полы, центральный водопровод, телефон и кабельное телевидение. Выходим и любуемся: газоном, плодово-ягодными насаждениями, многолетними цветами и хвойниками. А рядом - теплица, беседка, гараж, строение для бани. К коттеджу, который, кстати, отдают со всей обстановкой, ведут дорожки из брусчатки. Участок огорожен с трех сторон двухметровым забором, и «до дома проложен асфальт».

6-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



















Этот номер, исходя из цены в 18 млн 777 тысяч рублей, присваиваем коттеджу (40 кв. метров) на участке 9 соток в Борисовичах, к которому, как обещает собственник, можно удобно и быстро подъехать. Дом полностью готов к проживанию, «рационально распланирован» и отделан по дизайнерскому проекту современными дорогостоящими материалами. Кухня-столовая, четыре спальни, кабинет, две ванных, детская игровая комната, занимающая целый мансардный этаж, и другие помещения. На свободной площади покупателю предлагают устроить тренажерный зал и бильярдную. Кроме того, у него появится обшитая осиновой вагонкой двухэтажная баня, в которой можно жить.

5-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

























В середине рейтинга — два дома в черте Пскова, абсолютно разные, но по одной цене — 21 млн рублей. Один из них стоит на 11 сотках на улице Герцена. Коттедж площадью 320 квадратных метров частично меблирован. Установлены кондиционеры и пожарная сигнализация, проведено газовое отопление. Новый хозяин сможет погреться у любого из двух каминов, поиграть в бильярд и посетить сауну.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













Другой вариант, который уже встречался в нашем рейтинге, - особняк (368 кв. метров) на улице Калинина. Он расположен в тихом месте на 8 благоустроенных сотках. Полная отделка, автономное газовое отопление, охранная сигнализация и прочее. Внутри: эксклюзивные двери ручной работы и оригинальная лестница из массива дуба.

4-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































22 млн 222 тысячи 222 рубля — цена дома в 1-м Бутырском переулке. Такую сумму (хотя возможен торг) хозяин просит за 350 квадратных метров, на которые «въезжай и живи»: меблированные апартаменты, сауна, джакузи, комната отдыха с барной стойкой и караоке-залом. Повсюду видеонаблюдение. На 10 сотках расположен гараж на две машины, баня-гостевой дом, беседка и барбекю.

3-е место:



Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито

Фото: Авито







































Замыкает тройку лидеров пара коттеджей за 25 млн рублей (каждый), знакомых по предыдущим рейтингам. Один дом стоит в Хлебном проезде. Мебель, техника, дорогой ремонт, теплые полы, терраса, а также банный комплекс, гараж и навес для автомобилей, ландшафтный дизайн и летний бассейн пока никого не привлекли.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

















Усадьба в Кривске, вблизи Псковского озера, тоже продолжает ждать новых обитателей. Она состоит из трехэтажного (300 кв. метров) дома и двухэтажного гостевого, готовых к комфортному проживанию. Подведены вода и электричество, готов проект на подключение газа, подготовлен фундамент под баню. На 3 гектарах 25 сотках земли сейчас можно увидеть гараж для трех автомобилей и катера, теплицу, более 60 плодовых деревьев и кустарников. Территория огорожена, проезд к дому - как полагается, по асфальту.

2-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













27 млн рублей - именно столько понадобится заплатить за дом (500 кв. метров) на участке 37 соток на улице Троицкой. Усадьба возведена на берегу реки Великой, в 11 км от Пскова. В доме, помимо основных помещений, имеются спортивный зал, бильярдная, гидромассажная ванна и сауна, две гостевые комнаты. Собственное водо- и теплоснабжение, дизельная электростанция, в скором времени ожидается подключение газа.

Территория огорожена забором из кирпича с коваными автоматическими воротами для въезда автомобилей, которые можно оставить в трех отапливаемых гаражах. Парковочные площадки и дорожки выполнены из цветной брусчатки. Для отдыха - сад, пристань с оборудованным пляжем, спортивный городок и детская площадка (качели и горка).

1-е место:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







Вот мы и приблизились к первому среди самых дорогих - многоквартирному жилому дому 1949 года постройки. За 60 млн рублей предлагается поселиться в двухэтажке (454 кв. метров) на Ольгинской набережной и приобрести в собственность 17 соток напротив Псковского кремля. Тем, кто не планирует занимать сразу четыре квартиры, разрешается переоборудовать здание под гостиницу или офисы. Однако, сначала потребуется капитальный ремонт.

В рейтингах недвижимости за 2015 и 2016 годы этот дом не встречался, однако объявление о продаже появилось на нем несколько лет назад. Теперь же, видимо, собственник решил вывести объект на массовый рынок. Попытку выгодно реализовать такую недвижимость под коммерцию наш постоянный эксперт - заместитель директора по маркетингу центра недвижимости «Авентин – Псков» Наталии Макаровой - связала с растущей туристической привлекательностью города.

В целом же, успех продажи дорогих коттеджей, по ее словам, зависит от содержания предложения. «То есть, если дом дорогой относительно других, но цена сформирована адекватно, то покупатель на такую недвижимость находится быстро. Если продавец старается завысить цену, пользуясь непонятной ситуацией на рынке и вспоминая объемы своих инвестиций в этот объект несколько лет назад, на пике роста курса евро, то, конечно, такие объекты продаются долго. Такие случаи есть. Но в основном продавцы приземлились», - прокомментировала ситуацию Наталия Макарова.