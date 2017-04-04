Следователи назвали имя исполнителя теракта в метро Петербурга

16:08, 04 апреля 2017, ПАИ

Теракт в метро Петербурга совершил Акбаржон Джалилов, родившийся 1 апреля 1995 года. Об этом объявил Следственный комитет России.

Кроме того, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство. Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».

Напомним, днём 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли, по последним данным Минздрава, 14 человек, более 50 получили ранения. В городе объявлен трёхдневный траур. Траурные мероприятия пройдут сегодня в 17:00 и в Пскове.