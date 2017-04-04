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Происшествия

Следователи назвали имя исполнителя теракта в метро Петербурга

Теракт в метро Петербурга совершил Акбаржон Джалилов, родившийся 1 апреля 1995 года. Об этом объявил Следственный комитет России.

Кроме того, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство.  Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».

Напомним, днём 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли, по последним данным Минздрава, 14 человек, более 50 получили ранения. В городе объявлен трёхдневный траур. Траурные мероприятия пройдут сегодня в 17:00 и в Пскове.

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Заседание координационного совещания при главе Пскова началось с минуты молчания Число жертв теракта в Петербурге увеличилось до 14 Начался траур по погибшим при теракте в метро Петербурга Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в петербургском метро Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт» в Петербурге (ВИДЕО) По предварительным данным, среди пострадавших в петербургском метро нет псковичей Двух человек объявили в розыск по подозрению в подготовке взрывов в петербургском метро После взрыва ГУП «Петербургский метрополитен» ждёт внеплановая проверка Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур В числе пострадавших в результате взрыва в петербургском метро есть женщина из Пскова
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