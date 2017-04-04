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У стен Псковского кремля почтут память погибших при теракте в Петербурге

4 апреля в 17:00 у Рыбницкой башни Псковского кремля пройдёт акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования в связи с взрывом в петербургском метро. 

Напомним, 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» прогремел взрыв. Ещё один – на станции «Площадь Восстания» - удалось предотвратить: там обнаружили и обезвредили взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.

При взрыве погибли 11 человек, пострадали более 50.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

В Санкт-Петербурге объявили трехдневный траур.

Добавим, что площадка у Рыбницкой башни стала традиционным местом для подобных акций. Так, в ноябре 2015 года здесь возник стихийный мемориал в память о псковичах, погибших в результате взрыва самолёта над Синайским полуостровом.

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