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СК опубликовал список погибших при теракте в петербургском метро

Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при взрыве в вагоне метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке значатся имена 10 человек:

Алиева Динара Самандаровна, 8.10.1996
Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
Налимов Юрий Павлович, 7.06.1945
Даниленко Оксана Геннадьевна, 3.10.1991
Щекина Лариса Григорьевна, 2.06.1950
Петров Денис Романович, 27.12.1991
Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Визуальная идентификация остальных погибших не представляется возможной, назначены генетические экспертизы.

Напомним, днём 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли, по последним данным Минздрава, 14 человек, более 50 получили ранения. В городе объявлен трёхдневный траур

Как объявил сегодня СК, теракт в метро совершил Акбаржон Джалилов, родившийся 1 апреля 1995 года.

 

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