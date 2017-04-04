СК опубликовал список погибших при теракте в петербургском метро

20:00, 04 апреля 2017, ПАИ

Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при взрыве в вагоне метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке значатся имена 10 человек:

Алиева Динара Самандаровна, 8.10.1996

Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

Налимов Юрий Павлович, 7.06.1945

Даниленко Оксана Геннадьевна, 3.10.1991

Щекина Лариса Григорьевна, 2.06.1950

Петров Денис Романович, 27.12.1991

Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Визуальная идентификация остальных погибших не представляется возможной, назначены генетические экспертизы.

Напомним, днём 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли, по последним данным Минздрава, 14 человек, более 50 получили ранения. В городе объявлен трёхдневный траур.

Как объявил сегодня СК, теракт в метро совершил Акбаржон Джалилов, родившийся 1 апреля 1995 года.