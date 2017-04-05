В Петербурге задержаны предполагаемые пособники террористов

13:55, 05 апреля 2017, ПАИ

В Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии, приехавших в Россию работать, за содействие террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Предполагается, что с ноября 2015 года подозреваемые на территории Санкт-Петербурга вербовали выходцев из республик Средней Азии для участия в террористических организациях «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», которые запрещены в России. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По местам жительства подозреваемых идут обыски. Оперативники изымают исламскую экстремистскую литературу, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников.

В СК отметили, что на данный момент нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, что 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один - на станции «Площадь Восстания» - удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах. В городе объявлен трёхдневный траур. 4 апреля псковичи почтили память погибших при теракте.