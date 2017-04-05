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Экономика

Семь авиакомпаний получили возможность выполнять субсидированные полёты в Крым

Полеты по 36 маршрутам в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в Симферополь (Республика Крым) будут выполнять семь авиакомпаний, сообщает Росавиация.

ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Саратовские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО «Ижавиа» и ОАО АК «Уральские авиалинии».

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию этой программы в 2017 году, составят 475 млн 416 тысяч рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тысяч пассажиров.

В 2017 году в программу субсидирования были внесены изменения. Так, специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября (ранее – с 1 июня по 30 ноября), география полетов пополнилась тремя новыми направлениями из Сочи, Орска и Сыктывкара, всего субсидирование распространяется на 61 маршрут.

Предельная величина специального тарифа в одном направлении будет зависеть от дальности полёта и составит 2,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч рублей.

Полеты будут выполняться на отечественных и иностранных воздушных судах типа В-737-800, А-319/20/21, Emblaer 190, Ан-148, Ту-204, Як-42.

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