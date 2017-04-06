Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом

16:35, 06 апреля 2017, ПАИ

Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в ходе итоговой коллегии 6 апреля рассказал о том, что победительнице регионального конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студентке Великолукского механико-технологического колледжа Анастасии Веденяпиной на отборочном этапе в Якутске выпал жребий приготовить краба.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, замдиректора колледжа Лариса Смородова рассказала, что студентка не прошла в 20-ку финалистов и выбыла из конкурса. Всего в отборочном этапе учавствовал 81 человек. Кроме того, она добавила, что Анастасии необходимо было приготовить четыре блюда, но с последним заданием - десертом - она не справилась.

Напомним, что первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) среди поваров проходил на базе Псковского агротехнического колледжа с 1 по 3 марта. Студентка Великолукского механико-технологического колледжа Анастасия Веденяпина заняла первое место.

Worldskills — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.