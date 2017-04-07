В Пскове ликвидировали «иностранного агента»

12:51, 07 апреля 2017, ПАИ

6 апреля из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) была исключена Автономная некоммерческая организация «Центр социального проектирования «Возрождение». Как стало известно Псковскому агентству информации, соответствующие сведения содержатся на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Напомним, решение ликвидировать АНО ЦСП «Возрождение» 31 января принял Псковский городской суд. Рассмотрение дела о закрытии НКО было начато в декабре 2016 года по административному иску Министерства юстиции России. В обоснование иска Минюст указал, что организация грубо и неоднократно нарушала законодательство и собственный устав, который также не соответствует закону.

В частности, указывалось, что организация, которая в декабре 2014 года была внесена Минюстом в реестр НКО, «выполняющих функции иностранного агента», предоставляла в ведомство отчеты в данном качестве с нарушением сроков, а некоторые вообще не предоставлены. Кроме того, «Возрождение» вело бухгалтерскую отчетность в упрощенной форме, что недопустимо для «иностранного агента».

Отметим, что учредителем и с 1990 по январь 2015 года директором центра «Возрождение» являлся Лев Шлосберг. Решение о включении «Возрождения» в список «иностранных агентов» было оспорено в суде, причем организацию представлял сам Шлосберг, на тот момент являвшийся депутатом Псковского областного Собрания. Именно это стало основанием для досрочного лишения его депутатского мандата в сентябре 2015 года.

Прокурор области Сергей Белов, обратившийся с письмом на имя председателя регионального парламента Александра Котова, указал, что Лев Шлосберг осуществлял деятельность в облсобрании на профессиональной постоянной основе, что накладывает ограничения на возможность участия в судебных разбирательствах. Прокурор посчитал, что политик нарушил указанную норму.

Лев Шлосберг оспаривал решение коллег в судах разных инстанций, вплоть до Конституционного. В январе 2017 года Конституционный суд РФ не нашел оснований для принятия иска, в котором он оспаривал конституционность одной из норм закона Псковской области «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов».