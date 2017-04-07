Второй подозреваемый по делу о теракте в метро арестован в Петербурге

19:56, 07 апреля 2017, ПАИ

Арестован 23-летний уроженец Киргизии Ибрагибжон Ерматов - второй из задержанных подозреваемых в рамках расследования дела о теракте в метро. Под стражу его отправил Невский районный суд Петербурга, сообщает «Интерфакс».

Ибрагибжон Ерматов имеет среднее образование, холост, работал подсобным рабочим, ремонтировал квартиры. Регистрация в Петербурге - до 8 июня 2017 года.

Перед началом заседания, беседуя с журналистами, он рассказал, что работал с Акбаржоном Джалиловым в одной компании и жил в квартире на Товарищеском проспекте, а как там появилось самодельное взрывное устройство, не знает.

Следователь, ходатайствуя об аресте, сообщил, что Ерматов официально не работает, устойчивых социальных связей не имеет, что дает ему основание скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Он также предположил, что Ерматов может вступить в контакт с соучастниками, которые в настоящее время не установлены. По данным СКР, Ерматов в Петербурге живет с братом, родители - в Киргизии.

В итоге суд постановил арестовать Ерматова.

Ранее был арестован Азамжон Махмудов, который тоже жил в квартире на Товарищеском проспекте. В Невском районном суде ожидается арест ещё четверых.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.