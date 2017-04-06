Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге

21:11, 06 апреля 2017, ПАИ

Задержаны восемь человек, причастных ко взрыву в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Шесть из них были пойманы в Петербурге, еще двое — в Москве. СКР назвал имена фигурантов уголовного дела: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В местах проживания задержанных была изъята бомба, идентичная обнаруженной на станции «Площадь Восстания» петербургского метро, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Об установлении личностей подозреваемых в СКР заявляли ранее 6 апреля. Уточнялось, что это граждане среднеазиатских республик.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.