Ученые обнаружили пользу соцсетей для детей

18:03, 09 апреля 2017, ПАИ

Ученые из Университета Шефилда рассказали о вреде и пользе соцсетей для детей. Общение в интернете благоприятно влияет на взаимоотношения подростков с друзьями, но при этом растёт недопонимание с семьёй. Об этом сообщает НСН.

По словам экспертов, долгое нахождение в соцсетях приводит к тому, что дети чувствуют себя менее счастливыми в таких сферах, как успеваемость и внешность. Кроме этого ученые считают, что соцсети негативно влияют больше на девушек, чем на юношей.

Напомним, ранее сообщалось, что законодательное собрание Ленинградской области предложило запретить доступ детям до 14 лет к соцсетям. Однако, Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин выступил против этого запрета.