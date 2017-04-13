ТОП-10 самых дорогих маленьких квартир Пскова: фантастические запросы и где они обитают

16:00, 13 апреля 2017, ПАИ

Иной раз запросы владельцев квартир, решивших расстаться со своими апартаментами, не поддаются логике и здравому смыслу. За, прямо скажем, скромное количество метров в однокомнатных квартирах или студиях Пскова запрашиваются совершенно невероятные деньги. Аргументами в пользу таких аппетитов зачастую становятся «хороший вид из окна» и «дизайнерский ремонт». Псковское агентство информации решило углубиться в тему и составить ТОП-10 самых дорогих квартир площадью менее 50 квадратных метров.

10-е место

Однокомнатная квартира новой планировки в кирпичном доме на Рижском проспекте, 70 А обойдётся в 2 млн 400 тысяч рублей за 47,8 квадратных метра. Получается, что метр здесь стоит 50 тысяч 209 рублей.

В объявлении сообщается о встроенной кухне, автономном отоплении и наличии бойлера. Пол комнаты застелен ламинатом, санузел убран в кафель. В ремонте нет ничего необычного, кроме странных представлений о прекрасном владельца квартиры. А цена, скорее всего, образовалась из-за желания вернуть потраченное на автономное отопление.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

















9-е место

Однокомнатная квартира на 10-м этаже 18-этажного кирпичного дома на Михайловской, 1 обойдётся в 2 млн 350 тысяч рублей за 45 квадратных метров. Таким образом, цена за метр составляет 52 тысячи 222 рубля.

Качество ремонта собственник определяет как «отличное». Здесь и стальная входная дверь, и «огромная лоджия (10 кв. метров) с отличным видом», тёплые полы, панорамное остекление, освещение, тройные стеклопакеты с тонировкой, новая встроенная кухня с техникой, интернет, кабельное телевидение, встроенная гардеробная, натяжные потолки. Помещение ванной отделано итальянской мозаичной плиткой, имеется душевая кабина. Одним словом, приходи и живи. «Очень уютная и светлая квартира, свободная от проживания и регистрации», - уверяет продавец, очевидно, желающий «отбить» деньги вложенные в ремонт.

На мой взгляд, квартира, отремонтированная по чужому вкусу, - это, примерно, как одежда с чужого плеча. Пусть и симпатичная, и только слегка поношенная, но совершенно не твоя.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

















8-е место

Снова однокомнатная квартира, снова в кирпичном доме, на этот раз по адресу улица Гагарина, 5. На этом месте раньше располагалась городская общественная баня. За 45 квадратных метров на четвёртом этаже собственник требует 2 млн 380 тысяч рублей. Площадь кухни - 15 кв. метров, жилая площадь - 18 кв. метров. Здесь метр стоит немногим больше, чем на Михайловской, - 52 тысячи 888 рублей. При этом в квартире нет ничего кроме чистовой отделки и балкона, о чём агентство, занимающееся продажей, прямо оповещает в объявлении. Видимо, расположение неподалёку от центра города должно подкупить будущего владельца.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















7-е место

Ещё одна квартира в доме на Гагарина, 4. Тоже четвёртый этаж, тоже чистовая отделка, параметры кухни и жилой площади совпадают с предыдущим предложением. «ЦЕНА СНИЖЕНА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!» - капслоком кричит агентство-продавец и за 44,3 квадратных метра просит 2 млн 400 тысяч рублей. Цена метра - 54 тысячи 176 рублей. «Замечательная квартира, элитный дом», - также сообщается в объявлении.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











6-е место

Возвращаемся из центра Пскова на Завеличье, а точнее - в деревню Родина Псковского района. Седьмой этаж девятиэтажного кирпичного дома на Владимирской, 9 В. За 45-метровую квартиру с ремонтом придётся выложить 2 млн 550 тысяч рублей. Площадь кухни - 13 кв. метров, жилая площадь - 20 кв. метров. Цена метра составляет 56 тысяч 666 рублей. Не многовато ли за квартиру в родинском «гетто» с «отличным видом» на кусочек реки и стройку? Кстати, объявление появилось буквально вчера, продают с мебелью и техникой. Налетай, торопись!



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













5-е место

И снова в центр. На этот раз на Советскую, 75. В четырёхэтажном кирпичном доме за 45-метровую квартиру на втором этаже собственник запросил 2 млн 600 тысяч рублей. Таким образом, метр обойдётся в 57 тысяч 777 рублей. Площадь кухни - 10 кв. метров, жилая площадь - 22 кв. метра.

Дом новый, планировка новая, состояние отличное, потолки натяжные, сообщает владелец. Пол порадует плиткой и ламинатом, окна - стеклопакетами, лоджия - размерами и остеклением, межкомнатные двери - наличием. Обратите внимание на плитку в ванной и туалете. Просто какой-то чудовищный привет из прошлого. Остальной «ремонт» также оставляет желать... И эта квартира, между прочим, тоже продаётся с мебелью и техникой (куда они все сбегают?).



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















4-е место

Ближнее Завеличье. Строящийся семиэтажный кирпичный дом на Пароменской, 24 - аккурат напротив редакции Псковского агентства информации. Квартиры уже продаются, хотя строители едва приступили к укладке стен первого этажа. Если вы пожелаете стать владельцем этого, по меркам Пскова, элитного жилья, то за 43 квадратных метра на втором этаже предстоит отдать 2 млн 544 тысячи рублей. Метр, таким образом, обходится в 59 тысяч 162 рубля.

Гостиная, она же кухня - 21, 4 кв. метра, спальня - 13,3 кв. метра. В Европе подобная планировка считается двухкомнатной квартирой. Расположение дома неплохое. Пожалуй, это один из самых тихих районов Пскова. Школы, детсад, автобусная остановка, магазины - всё близко. Ну, а разбитую Пароменскую, может быть, когда-нибудь починят. Подумаешь, какое неудобство.



Фото: Авито



Фото: Авито



3-е место

В тройке лидеров - квартира на Владимирской, 7 В. Четвётый этаж девятиэтажного кирпичного дома. 2 млн 550 тысяч рублей за 43 квадратных метра. Метр стоит 59 тысяч 302 рубля.

«Роскошная квартира-распашонка с евроремонтом и мебелью ждёт своего нового владельца. Уместен торг при осмотре», - отмечается в объявлении агентства, не стесняющегося громких эпитетов. Евроремонт в понимании продавца - это ламинат, сомнительного вида обои, совмещённый санузел в двухцветном кафеле и кухня, увитая трубами центрального отопления.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















2-е место

Практически на вершине топа находится студия на 10-м этаже 16-этажного блочного дома на улице Ижорского батальона, 15. Владелец сразу строго предупреждает: «Без вопросов почему так дорого. Для тех кому реально понравится». Дорого - это 2 млн 390 тысяч рублей за 33 квадратных метра. Таким образом, свой метр и ремонт на нём хозяин оценил в 72 тысячи 424 рубля. Напоминаю, дом даже не кирпичный, квартира даже не однокомнатная, район не центральный от слова «вообще». Вместо тысячи слов посмотрим фотографии:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































1-е место

На первой строчке рейтинга оказалась ничем не примечательная квартира со скромными габаритами в 39,3 квадратных метра, за которые владелец просит совершенно фантастические 3 млн 100 тысяч рублей. Итого, 78 тысяч 880 рублей за метр. Здесь нет ничего кроме чистовой отделки, типовой газовой плиты и страшного вида мойки. Есть только кирпичный дом № 19 А на улице Гражданской. Разумного объяснения такой цене, на первый взгляд, нет, на второй, впрочем тоже. Центр? Ну, прямо скажем, не улица Гоголя, да ещё и дом у самой дороги.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







Причину высоких запросов, не всегда адекватных предложению, наш постоянный эксперт - заместитель директора по маркетингу центра недвижимости «Авентин – Псков» Наталия Макарова также связала с желанием владельцев квартир компенсировать расходы, потраченные на жильё.

«Собственники пытаются окупить ремонт, повышая стоимость недвижимости. Хотя, по факту, расходы и стоимость оказываются непропорциональны. Не бывает такого, чтобы покупатель платил за ремонт столько, сколько в него вложено. Это нереальная практика», - подчеркнула Наталия Макарова.

Высокая цена в сочетании с небольшим метражом может быть связана и с центральным расположением таких квартир. «Например, если покупатель заинтересован в какой-то определённой локации в центре, где строятся единицы домов, то квартира вроде варианта на Гражданской найдёт своего покупателя.

В связи с открытием «Акваполиса» и, как следствие, образованием в этой части Пскова «центра социальной жизни», спросом, по словам эксперта, пользуется и район Владимирской.

Напомним, читатели Псковского агентства информации могут также взглянуть на ТОП-10 самых дорогих квартир Пскова и ТОП-10 самых дорогих домов.