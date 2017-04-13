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Общество

Псковичи могут напрямую помочь потерявшей память девушке

В Пскове собирают средства для Веры Семеновой, - псковички, которая после родов впала в кому, но затем пришла в себя, однако потеряла память. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском Молодежном центре, координирующем сбор средств.

Вера Степанова. Фото: Молодежный центр города Пскова

Ранее сообщалось, что в рамках Пасхального фестиваля в Пскове, который пройдет 23 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель», также будет организован сбор средств для Веры Семеновой. Ей передадут часть своей выручки мастера, которые будут работать на фестивале, кроме того,  со специальными ящиками для пожертвований на мероприятии будут ходить волонтёры.

Напрямую помочь девушке можно, перечислив средства по следующим реквизитам:

Получатель: Семенов Андрей Александрович

Счет получателя: 4081 7810 3557 6083 6651

Банк получателя: «ПАО Сбербанк «Северо-западный банк г. Санкт Петербург»

БИК банка получателя: 044030653

Корреспондентский счет: 30101810500000000653

Код подразделения Банка по месту  ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка России): 558630/01720

Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: г. Псков

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