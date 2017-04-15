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Происшествия

Поджог стал причиной возгорания автомобиля в Великих Луках

Причиной возгорания автомобиля в городе Великие Луки на улице Гражданской в ночь на 16 апреля стал поджог.  Как стало известно Псковскому агентству информации, на месте происшествия была обнаружена бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью.

Пострадавшим автомобилем был Porsche Cayenne, принадлежащий руководителю коммерческой фирмы.

В машине выгорел салон по всей площади, разбито заднее боковое стекло.

Также стали известны подробности пожара в квартире дома в деревне Рубилово Островского района. Источник огня находился на кухне. В этом помещении обгорели стена и напольное покрытие. Причиной возгорания, предположительно, стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

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