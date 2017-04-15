Поджог стал причиной возгорания автомобиля в Великих Луках

11:53, 16 апреля 2017, ПАИ

Причиной возгорания автомобиля в городе Великие Луки на улице Гражданской в ночь на 16 апреля стал поджог. Как стало известно Псковскому агентству информации, на месте происшествия была обнаружена бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью.

Пострадавшим автомобилем был Porsche Cayenne, принадлежащий руководителю коммерческой фирмы.

В машине выгорел салон по всей площади, разбито заднее боковое стекло.

Также стали известны подробности пожара в квартире дома в деревне Рубилово Островского района. Источник огня находился на кухне. В этом помещении обгорели стена и напольное покрытие. Причиной возгорания, предположительно, стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.