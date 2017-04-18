Игорь Иванов: Безумная радость Минакова по поводу моего исключения преждевременна

15:40, 18 апреля 2017, ПАИ

«Безумная радость», которая присутствует у координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Антона Минакова по поводу «моего исключения», является поспешной и преждевременной», - заявил Псковскому агентству информации экс-руководитель Псковского городского отделения Либерально-демократической партии Игорь Иванов. Поводом для комментария стало интервью Антона Минакова, опубликованное на ПАИ. В нем лидер псковских жириновцев заявил, в частности, что выход Иванова из ЛДПР – «это подарок для партии».

«Иванов пошел на опережение, и незадолго до того, как он написал заявление о выходе из партии, высшим советом, обращаю на это внимание – высшим советом партии, было принято решение о его исключении. До этого решения к нам приезжал партийный куратор депутат Госдумы Антон Морозов, он общался с Игорем Евгеньевичем, после его возвращения в Москву было принято решение Иванова из партии убирать. Я безумно рад, что так произошло. Мое мнение, мнение моих коллег: репутации ЛДПР такие «генералы» со всем своим войском пользы не приносят», - также говорилось в интервью.

Напомним, 20 марта Иванов сообщил о выходе из рядов ЛДПР. Однако Антон Минаков в ответ заявил, что Иванов «попросту сыграл на опережение», поскольку его так и так намеревались «вычистить» из партии. Вскоре стало известно, что экс-жириновец возглавил местное отделение партии «Родина» в городе Пскове и Псковском районе.

«Данное заявление считаю не соответствующим действительности», - сообщил ПАИ Игорь Иванов. По его словам, 23 марта он направил в центральный аппарат ЛДПР обращение, в котором «были отражены негативные моменты, касающиеся проводимой деструктивной работы, направленную на развал партии ЛДПР в регионе, а так же ряд вопросов по возможным финансовым нарушениям во время проведения избирательной кампании 2016 года».

«Так же поясняю, что исключение меня, как действующего депутата районного Собрания, согласно пунктам устава ЛДПР, должно быть согласовано с высшим советом партии. На данный момент, какого либо решения по моему исключению из рядов ЛДПР я официально не получал», - утверждает он.

«На моё официальное обращение в ЦА ЛДПР был получен ответ от руководителя партии ЛДПР, председателя высшего совета Владимира Вольфовича Жириновского. В официальном ответе указано, что моё обращение по ситуации в региональном отделении ЛДПР находится в управлении организационно-партийной работы ЛДПР, о принятом решении мне будет сообщено дополнительно. Ответ подписан лично председателем ЛДПР Жириновским», - добавил политик.

«Полагаю, что в непростой ситуации, которая происходит в псковском отделении ЛДПР и однозначном политическом кризисе, устроенным нынешним руководством регионального отделения партии, высший совет ЛДПР и лично Владимир Вольфович Жириновский профессионально разберётся и наведёт порядок, в преддверии предстоящих выборов», - резюмировал Игорь Иванов.