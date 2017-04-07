Псковский политкалендарь: Март 2017 года

11:06, 07 апреля 2017, ПАИ

Первый месяц весны 2017 года в Псковской области прошел под знаком обновления. Давно набивший оскомину привычный политический пасьянс псковской оппозиции пополнился новыми брендами и именами. На согретых весенним солнцем улицах бурно расцвели публичные мероприятия – санкционированные и нет. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Приоткрылись

В начале марта в Пскове было официально учреждено региональное отделение созданного Михаилом Ходорковским общественного движения «Открытая Россия». Это событие породило бурные страсти в узком кругу псковской «несистемной оппозиции». По крайней мере, вопрос о том, кто возглавит координационный совет реготделения из пяти человек, решался в два приема, в атмосфере «интриг, скандалов, расследований».

К моменту проведения конференции организаторам реготделения нового общественного движения удалось правдами и неправдами благополучно избавиться от высказывавшего амбиции на предмет руководства местной «Открытой Россией» Василия Краснова. Однако очень скоро выяснилось, что одиозный политик был не единственной их проблемой.

Неожиданно для многих экс-депутат Гдовского районного Собрания Алексей Малов, который, казалось бы, убедил всех вокруг, что координатором «ОР» в Псковской области станет именно он, оказался в совете в меньшинстве. После выборов членов коорсовета 12 марта стало очевидно, что из пяти голосов он может рассчитывать лишь на два: свой собственный, и члена Общественной палаты Псковской области, лидера движения «Свободный берег» Игоря Батова.

Контрольный же пакет оказался у экс-координатора псковского отделения Национал-демократической партии (НДП) Юрия Каныгина, который вошел в совет сам и провел в него сразу двух своих сторонников: отрекомендованных «общественниками» и «активистами» Антона Семёнова и Никиту Подлинева.

Каныгин, безусловно, куда менее «медиен», нежели Малов (в анналах ПАИ, к примеру, нашлись лишь новости о пропаже и счастливом обнаружении Юрия в 2013 году, а также сообщения о проведенных НДП акции по созданию «антиямочных граффити» и митинге с требованием отставки руководителя областного ГИБДД). Судя по всему, федеральные кураторы псковских открытороссов настроились видеть во главе отделения вовсе не его. И выборы координатора неожиданно были перенесены на 14 марта. Точнее, координатор «Открытой России» по СЗФО Андрей Пивоваров, который вел собрание, попросту закрыл конференцию без решения вопроса о местном координаторе, хотя первоначально таковой озвучивался в повестке дня.

Стало понятно, что «федералы» озадачены случившимся. Это немедленно заставило многих задаться вопросом о том, все ли в новоиспеченном движении в порядке с демократией. Масла в огонь подлил сам Малов, который озвучил конспирологическую версию, согласно которой подножку ему поставили псковские «яблочники», не желающие усиления конкурентов.

Через два дня ситуация в корне не изменилась. Координационный совет регионального отделения возглавил Каныгин. Впрочем, и Алексей Малов не стал пока, как ожидали многие, демонстративно покидать ряды «Открытой России», очевидно, здраво рассудив, что «хорошо смеется тот, кто смеется последний».

А для сторонних наблюдателей бурные перипетии вокруг вопроса о том, кто займет пост руководителя новорожденной ячейки, стал поводом вновь – кому посетовать, а кому позлорадствовать – на счет недоговороспособности отечественных оппозиционеров любого калибра.

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В ветках фейсбучных дискуссий, посвященных ситуации вокруг псковской «Открытой России», вскоре всплыло имя главы Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), Алексея Навального. Их участники живо интересовались, когда в Пскове появится штаб оппозиционного политика. Можно предположить, что его создание также не обойдется без разного рода эксцессов. А еще, уже сегодня понятен круг лиц, способных и готовых принять участие в этом процессе.

14 марта Навальный призвал своих сторонников провести по всей стране антикоррупционные митинги, направленные против премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ставшего главным героем нашумевшего в интернете расследования ФБК. В Пскове этот призыв также был услышан: 16 марта местный предприниматель Павел Чернов, ранее в публичной политике не замеченный, подал в администрацию региона уведомление о проведении в центре города, на площади Ленина, публичного мероприятия, посвященного теме борьбы с коррупцией.

В администрации заявителя уведомили, что это невозможно, поскольку на данную дату в данном месте публичное мероприятие уже запланировано. Однако альтернативные площадки не предложили.

В результате, 26 марта Чернов и его соратники, скоординировавшиеся через соцсети, явились на центральную площадь Пскова, чтобы увидеть, кто же застолбил место раньше, чем они. Конкурентами оказались несколько членов местной «Молодой гвардии «Единой России», проводивших у подножия памятника Ленину мероприятие в поддержку здорового образа жизни.

Сторонники Навального в ответ развернули свои плакаты (и даже баннеры) на ступенях кинотеатра «Октябрь», расположенного на противоположной стороне площади. После чего их по одному стали выхватывать и грузить за проведение несанкционированного митинга в автозак сотрудники правоохранительных органов.

В итоге полиция задержала семерых: Павла Чернова, Алексея Малова, Николая Кузьмина, Сергея Прокофьева, известного далеко за пределами Пскова фотографа Дмитрия Маркова, а также Вадима Гузинина, который в 1990-х был известен в Пскове как националист (он даже избрался в первый состав гордумы от «Русской партии»), а в 2000-х – как «черный» политтехнолог.

Весь процесс задержания, препровождения в полицейский участок и оформления протоколов «октябрята» (как их незамедлительно окрестили), активно освещали в социальных сетях. Так что уже через пару часов, выйдя «на свободу», стали героями местного сегмента Facebook. Лучшую рекламу Навальному и его сторонникам в Пскове среди целевой аудитории трудно было придумать.

Беспризорники

Особенно ярко оппозиционная акция, достаточно сумбурная и спонтанная, смотрелась на контрасте с «молодогвардейцами», все это время уныло отрабатывавшими «номер» через дорогу. По общему мнению, именно псковская «Молодая гвардия «ЕР» во главе с новоиспеченным депутатом регионального парламента Лидией Драгуновой, в этой ситуации оказалась «крайней».

Сами активисты МГЕР не сообразили, что несанкционированный митинг «октябрят» - повод продемонстрировать реальную активность и мобилизацию сил, а старшие товарищи почему-то им это не подсказали.

В результате, активисты «партии власти», без преувеличения, оказались выставлены на всеобщее посмешище. Позднее региональная администрация в суде объясняла, что сторонникам Навального не было предложено альтернативное место для митинга, поскольку «молодогвардейцы» с интервалом в несколько минут подали аж 12 заявок на акции в поддержку ЗОЖ в разных концах города, однако в итоге большую часть из них так и не провели.

Тут можно лишь добавить, что, по мнению многих экспертов, в свете последних событий (а движущей силой наиболее массовых митингов сторонников Навального, по сообщениям СМИ, стали старшеклассники и студенты младших курсов), молодежная политика в России явно нуждается в перезагрузке, заказ на которую уже формулируется в Кремле.

Суд пришел

Стоит отметить, что в целом ряде российских регионов антикоррупционные митинги сторонников Навального были санкционированы и спокойно состоялись, не создав ярких инфоповодов в виде задержаний. Вопрос о том, почему в Псковской области региональные власти решили вместо того, чтобы предложить активистам альтернативное место для проведения мероприятия где-то «у черта на куличках», дать им шанс на «минуту славы», остался без ответа. По крайней мере, в статье курирующего в региональной администрации политический блок вице-губернатора Максима Жаворонкова, опубликованной крупнейшими интернет-СМИ региона, в том числе и ПАИ.

«Уважаемые участники несогласованной публичной акции, избирателям Псковской области вы почти не известны. Но зато вы все хорошо знакомы Управлению внутренней политики администрации. Никаких новых лиц 26 марта сего года мы не увидели. В отличие от крупных городов страны, молодежь на вашу акцию не пришла. И мероприятие ваше интереса у жителей региона не вызвало, как ни старались некоторые средства массовой информации. Предполагаю, что такого интереса и не возникнет, пока вы не поймете, что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Пока вы не научитесь уважать этого другого, даже если с ним не согласны или он вам не нравится», - обратился заместитель главы региона к горстке оппозиционеров.

Забегая вперед, стоит добавить, что история получила продолжение уже в начале апреля, когда иск Павла Чернова с требованием признать действия администрации незаконными был рассмотрен Псковским городским судом. Процесс начался 30 марта, а затем был продолжен 3 апреля.

Суд признал незаконным «недоведение администрацией Псковской области до сведения организаторов обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия». Однако не удовлетворил иск в части признания нарушенным права истца на свободу мирных собраний, а также признания незаконным отказа администрации Псковской области в согласовании митинга.

Битва за урожай

С приходом весеннего тепла митинги и пикеты вообще стали особенно востребованным инструментом политической борьбы. В марте целую серию акций провели псковские профсоюзы. Кроме того, они удачно поддержали митинг псковских дачников против повышения кадастровой стоимости земли, и, соответственно, земельного налога для членов садоводческих товариществ, прошедший 1 апреля.

Накануне дачного сезона тема земельного налога, разумеется, оказалась козырной картой. Так что на митинге поспешили отметиться практически все оппозиционные силы: и «Справедливая Россия», и «Родина», и «Яблоко».

Исключением стали разве что коммунисты, которые, похоже, после смены руководства регионального отделения в декабре 2016 года совсем утратили живость реакций. Казалось бы, КПРФ сам бог велел встать в авангарде «дачного пролетариата»: ведь это как раз тот случай, когда у партии, постоянно жалующейся на нехватку финансов, нашлись бы в неограниченном количестве «бешенные бабки». Но лозунг «землю – дачникам» так и не был озвучен компартией.

Тем временем областные власти постарались погасить потенциальную «горячую точку». На мартовском совещании с главами районов было принято решение о корректировке ставок налога для всех муниципалитетов с 0,3% до 0,2%. Кроме того, учитывая, что наиболее высокую нагрузку на карман налогоплательщиков дают земли общего пользования в садоводствах, администрация области выработала решение, согласно которому они будут исключены из налога на садовые участки.

Все это позволило Андрею Турчаку 6 апреля заявить, что даже по новой кадастровой оценке максимальный платеж за 15 соток не будет выше 1400 рублей в год. Между тем, достоверность сведений в кадастре власти также обещают проверить.

Если все это будет действительно так, то в сентябре региональной администрации не придется пожинать на выборах «урожай» протестов многочисленных садоводов.

«Жить жизнью города»

«Родина» в конце марта использовала пикеты, чтобы в очередной раз потроллить главу Пскова Ивана Цецерского, на противостоянии с которым лидер регионального отделения партии Константин Вилков.

29 марта «Родина» провела в Пскове несколько пикетов под лозунгами с критикой городских властей в целом, и, в частности, конкретно Ивана Цецерского. По словам Константина Вилкова, «все пикетирующие вышли спонтанно, по отдельности, не договариваясь».

Городские власти ответили устами главы пресс-службы муниципалитета Анны Насыбулиной, которая в комментариях под постом Константина Вилкова в соцсети Facebook написала, что «не все кандидаты имеют возможность представить конкретную программу и достижения, поэтому они используют модель превозношения себя за счет попыток уничижения других», и что сам Вилков – «не новый игрок на политической арене, вполне подкованный в предвыборном процессе по использованию грязных технологий и всплывающий исключительно в предвыборный период», которому «остается лишь одно – пытаться пачкать других».

«Это всё ради того, чтобы завоевать внимание под маской авторитетного политика, но псковичи мудрее, чем он представляет. Если так хочется прорваться к городской власти, то нужно для начала разбираться в вопросах местного самоуправления, «жить жизнью города», - добавила руководитель городской пресс-службы, вольно или невольно использовав устоявшийся в псковский интернет-мем.

Похоже, пикировки между «Родиной» и «командой Цецерского» грозят стать чуть ли не главным содержанием грядущей кампании по выборам в гордуму Пскова.

Депортация на «Родину»

Кстати, как и предсказывало ПАИ в январском выпуске «Политкалендаря», ряды псковской «Родины» в марте пополнил казачий генерал Игорь Иванов, наконец-то полностью порвавший с ЛДПР.

20 марта Иванов сообщил о выходе из рядов Либерально-демократической партией России. По его словам, поводом для такого решения стала «деструктивная работа, проводимая региональным отделением ЛДПР». Он также пообещал, что из состава ЛДПР выйдут «десятки его сторонников», которые также «не понимают, что творится в партии при новом руководстве».

Впрочем, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в ответ заявил, что Иванов «попросту сыграл на опережение», поскольку его так и так намеревались «вычистить» из партии.

Уже 21 марта Константин Вилков публично заявил, что предложил экс-жириновцу возглавить местное отделение партии «Родина» в городе Пскове и Псковском районе и принять участие в предстоящей избирательной кампании. Тот незамедлительно согласился, и уже 29 марта участвовал в пикете «Родины» против Цецерского.

Вечный бой

Попутно Игорь Иванов, возглавляющий Псковский областной комитет Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, продолжил свою давнюю борьбу с руководителем Псковоблсовпрофа Ульяной Михайловой. В марте это противостояние приобретало любопытные формы.

23 марта состоялось очередное заседание президиума Псковского областного совета профессиональных союзов. По его итогам пресс-служба облсовпрофа распространила информацию о том, что Игорь Иванову пришлось объясниться перед коллегами по поводу подписанного им обращения к губернатору Андрею Турчаку, в котором выражалась поддержка главе региону в момент, когда «ряд деструктивных политических, общественных и профсоюзных сил Псковского региона пытается дестабилизировать ситуацию в Псковской области».

Пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя совета Андрея Хришкевича сообщила, что Игорь Иванов пояснил членам президиума, кого он понимал под «деструктивными силами». Якобы речь шла об «альтернативных профсоюзах» в лице Игоря Балабуста, возглавляющего региональное отделение объединения «Соцпроф», и депутата Псковской городской Думы Валерия Лесникова, который руководит местной организацией профсоюзов работников малого и среднего бизнеса, входящей в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), но не являющейся членской организацией Псковского облсовпрофа.

По словам Хришкевича, Иванов отметил, что его ошибкой и ошибкой других подписантов явилось неиспользование слова «альтернативных» применительно к профсоюзным силам. А президиум облсовпрофа, в свою очередь, посоветовал ему и другим представителям членских организаций впредь точнее использовать термины в публичных заявлениях.

Впрочем, сам Игорь Иванов незамедлительно опроверг это сообщение, пояснив, что его слова были «выдернуты из контекста», и что ни Лесникова ни Балабуста он «деструктивными силами» не считает…

А 27 марта стало известно, что коллега Иванова по Пыталовскому районному Собранию Артур Ханагян принял решение покинуть пост председателя координационного совета Псковского облсовпрофа по данному району, а его коллеги приняли решение выйти из рядов профсоюзов. «Нам не по пути с такими профсоюзами, у которых «друзья» из «кошмарящей» профсоюзы партии «Справедливая Россия» и «прозападной» партии «Яблоко», до недавнего времени называющий Крым аннексией», - пояснил он.

Это стало поводом для комментария, в котором новоиспеченный член «Родины» заявил, что «из-за непонятных действий, иногда не поддающихся какой-либо логике и связанных с политикой, мы теряем профсоюзный актив».

Надо полагать, что это далеко не последний случай обмена любезностями между Ивановым и руководством облсовпрофа. Региональная администрация усиленно пытается найти компромисс с региональными профсоюзами в преддверии осенних выборах. И, учитывая, что процесс это сложный, активная позиция казачьего генерал-атамана в этом вопросе еще может быть востребована.

* * *

Такими ПАИ увидело основные политические события марта. Можно предположить, что под апрельским солнцем политическая жизнь в регионе продолжит расцветать, готовясь принести по осени причудливые плоды. Но об этом – в следующих выпусках «Политкалендаря».

Максим АНДРЕЕВ