Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»

17:57, 20 апреля 2017, ПАИ

На туристической выставке - ярмарке «Время отдыхать», которая состоится 22 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель», в рамках Праздника псковского пирога псковские мастера и ремесленники будут бесплатно угощать всех своих покупателей пирогами и пирожками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Торговые ряды будут работать 10:00 до 19:00.

Музейную комнату «Мое советское детство» оборудует на выставке клуба-студия « Псковский кукольный дом» при Псковском областном центре народного творчества. В экспозиции будут представлены игрушки, одежда и предметы быта и интерьера советского времени. Мария Воробьева - дизайнер, театральный художник-кукольник и автор проекта « Псковский кукольный дом» проведет для посетителей ярмарки бесплатный мастер-класс по созданию открытки в технике коллажа «Из Пскова с любовью».

Также на выставке представит свои работы мастер по художественной росписи Ольга Гусева. Гостей будут ждать яркие матрешки и музыкальные неваляшки с видами Пскова от мастерской «Матрешкины Сказки».

Татьяна Григорьева представит авторские куклы, мягкие игрушки и разнообразные милые сувениры для гостей праздника.

Светлана Иванова приготовила для ярмарки картины в технике «теплая акварель» с видами Пскова. Также горожанам предложат интерьерные игрушки, развивающие «слингоштучки» для малышей - бусы, грызуны-прорезыватели, держатели для пустышек.

Мастер Юлия Григорьева плетет традиционные воротнички и салфетки в технике фриволите, а также создает современные, легкие, объемные украшения. На выставке можно будет посмотреть кружевные украшения как для повседневного, так и вечернего образа. Кроме того, Юлия Григорьева шьет и любимые многими текстильные игрушки в стиле «тильда» - теплые, уютные и домашние, несущие в себе частичку души мастера.

Помимо этого, авторские украшения ручной работы представит на выставке Бережная Юлия. Это бусы, серьги-кисти, комплекты и другие украшения из натуральных камней: агата, розового кварца, граната, турмалина. Мастер также поможет подобрать наиболее подходящие украшения и угостит всех вкусным пирожком.

Магазин авторских вещей BergenShop покажет эксклюзивные украшения из настоящих цветов и эпоксидной смолы, мягкие игрушки. Для любителей сериалов, фильмов и игр будут представлены украшения по различным фандомам. На выставке в лавочке мастера будет действовать кодовое слово «орхидея». Называя его, вы получаете скидку 20% на любое украшение.

Мастер Елена Солоденко украсит ярмарочные ряды цветами из фоамирана, которые практически невозможно отличить от настоящих.

Авторские сумки и украшения от Татьяны Васильевой смогут приобрести ценители тонкой и эксклюзивной ручной работы.

Художник и дизайнер Любовь Жигалова представит на выставке открытки со своими акварельными работами, значки и брошки из фетра и дерева. Деревянные брошки уникальны - они расписываются вручную. Также мастер делает фетровые игрушки для детской, сшитые вручную. Также на фестивале Любовь Жигалова проведет акварельный мастер-класс по созданию открытки с псковским пирогом.

Мастер современного декоративно-прикладного искусства Иван Черепинский специализируется на псковских сувенирах, объемной и геометрической резьбе по дереву. На ярмарке он представит изделия из различных пород дерева - липы, березы, осины и ясеня.

Игрушки Натальи Рагиневич украшали уже многие мастеровые ярмарки, возможность приобрести их будет и у посетителей выставки «Время отдыхать».

По словам организаторов, Людмила Антошкина своими жизнерадостными работами поднимет настроение любому посетителю.

Также на ярмарке Владислав Семенов представит изделия в технике «псковская набойка».

Следующий участник ярмарки - «Производственно – интеграционные мастерские для инвалидов имени В. П. Шмитца» - дают возможность людям с ментальной инвалидностью реализовать свои творческие способности и наклонности через продукцию, созданную своими руками, в которую они вкладывают частичку себя. Ребята в мастерских занимаются производством мебели для сада и огорода, скворечников и кормушек, а также деревянных игрушек – паззлов. Вся изготовленная продукция является экологически чистой, так как в производстве используется натуральное сырье, природные красители и льняное масло.

Необычные игровые домики, предложить гостям выставки «МАМА*КОТОРАЯ*ШЬЕТ». В домиках можно смело отправиться в необычное космическое путешествие на ракете, собрать своих друзей в настоящем индейском вигваме или устроить маленькую уютную хоббитскую норку под столом. Все домики выполнены мастером из натуральных, экологичных материалов, легко монтируются и демонтируются. А тем, кто мечтает о приятном «сплюшном» подарке для малышей, «МАМА*КОТОРАЯ*ШЬЕТ» приготовила комплекты постельного белья для детских кроваток, бортики и одеялки.

Помимо продажи своих товаров, участники выставки-ярмарки организуют творческие мастер-классы. С подробной программой ярмарки можно ознакомиться тут.