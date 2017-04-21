Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»

13:08, 21 апреля 2017, ПАИ

В отношении регистратора Управления Росреестра по Псковской области, который зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру на ул. Венской (ЖК «Европа»), составлен протокол по ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве). Кроме того, направлено заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), начата доследственная проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил осведомленный источник в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Псковской области. Кроме того, ведется работа по выявлению других пострадавших для оказания им правовой поддержки.

Напомним, в феврале квартира № 79 в доме № 2 по улице Венской в ЖК «Европа» в пригороде Пскова, которая фигурирует в истории с десятками обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость через субподрядчика ООО «Строй-СА» в застраивающихся холдингом ПИК домах в ЖК «Европа» и в 12-м микрорайоне Пскова, была зарегистрирована псковским управлением Россреестра на нового собственника несмотря на судебное определение о вступлении в силу обеспечительных мер на запрет регистрационных действий с указанным помещением.

Эту квартиру у «Строй-СА» покупала [юридически правоотношения были оформлены как предварительный договор переуступки прав на квартиру и договор займа — ПАИ] печерянка Ирина Кириллова, которая предала огласке скандальную историю обманутых покупателей.