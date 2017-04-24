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Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет

Исполнительных документов по арестованному счёту в Швейцарском банке экс-депутата Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет. Об этом сообщил руководитель Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, по решению суда на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке BNP (Paribas) Suisse SA арестованы 3 миллиона 781 тысяча долларов США. В конце марта на пресс-конференции председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев заявил: «Теперь это проблемы судебных приставов».  

11 июня 2015 года в отношении Михаила Гавунаса было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 миллиард 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.

В целях обеспечения гражданского иска был наложен арест на имущество и денежные средства, принадлежащие Гавунасу и находящиеся на территории РФ, их стоимость составила 384 миллиона 823 тысячи 115 рублей 90 копеек. Кроме того, следствием были получены данные о наличии средств в размере 3 миллиона 781 тысячу долларов США  (по данным на январь 2017 года – 232 миллиона рублей) на счете, открытом на имя Михаила Гавунаса в банке BNP (Paribas) Suisse SA. Следователь ходатайствовал наложить арест на данные средства. 10 января Псковский городской суд удовлетворил эту просьбу.

Отметим, экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого он обладает.

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