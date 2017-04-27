Виталий Голиков: Предприятие «Псковавтодор» развивается и закупает новую технику

12:52, 27 апреля 2017, ПАИ

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Псковавтодор» развивается и на сэкономленные на торгах средства закупает технику. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по транспорту Виталий Голиков на 9-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос депутата от КПРФ Анатолия Копосова о перспективах по наращиванию мощностей «Псковавтодора», Виталий Голиков рассказал, что предприятие обслуживает 13 районов, и в каждый из них были закуплены «Газели». Также на данный момент оформляются 13 комбинированных дорожных машин с манипулятором, произведенные на великолукском заводе «Лесхозмаш». Кроме того, до конца года планируется приобрести тракторы, спецмашины БЦМ, грейдеры.

«В каждый район при закупке поступает техника. Мы стараемся никого не обидеть», - подчеркнул председатель Госкомитета. Он добавил, что в прошлом году предприятие закупило 4 грейдера и 4 трактора.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов напомнил, что в федеральном законодательстве планируются изменения, в соответствии с которыми предлагается запретить создавать муниципальные и государственные предприятия в той сфере, где есть рыночная конкуренция. Спикер облсобрания добавил, что дорожная сфера - это именно та рыночная среда, в которой могут работать подрядчики. «Если будут приняты изменения, что мы будем делать?» - спросил он.

«Наше предприятие уже создано, закон обратной силы не имеет», - сказал Виталий Голиков. Он пояснил, что создание госпредприятия было вынужденным, так как основные подрядчики не смогли выполнять обязательства по контракту. Александр Котов заметил, что «Псковавтодор» ограничивает конкуренцию на некоторых участках дорог, где могли бы работать малые предприятия.