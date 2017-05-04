Этап монокубка «LADA Rally Cup» в рамках Чемпионата России по ралли пройдёт в Псковской области

14:31, 04 мая 2017, ПАИ

В рамках третьего этапа Чемпионата России по ралли, который пройдёт в Псковской области 19-20 мая и будет носить название «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы», пройдёт этап монокубка «LADA Rally Cup». «К сожалению Volkswagen POLO CUP в этом году не проводится, поскольку его организаторы сконцентрировали внимание на кольцевых гонках, но на смену пришёл LADA Rally Cup», - рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Олега Мыслевича, в кубке LADA Rally Cup соревнуются автомобили LADA Kalina II и LADA Kalina NFR. Ожидается, что в псковском этапе примут участие не менее 10 экипажей. Один из них - Дмитрий Коротин и Андрей Стуков из Санкт-Петербурга – проедут в качестве тренировки этап Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2017» 6-7 мая в Псковской области.

Олег Мыслевич рассчитывает, что довольно много пилотов, которые будут стартовать на Кубке России по ралли в следующие выходные и удачно финишируют, сохранив технику, приедут и на этап Чемпионата страны 20 мая.