0
14:35
72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» стартовала в Пскове
10:50
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
10:01
Эстафета Победы на призы газеты «Псковская правда» состоится сегодня в Пскове
16:32
Полёт машин на 60 метров при скорости около 200 км/ч увидят зрители на ралли «Голубые озёра-2017»
12:53
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
17:26
Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «Голубые озёра-2017»
16:54
Команда Пскова заняла первое место на Кубке области по кудо
Еще новости
Спорт

Этап монокубка «LADA Rally Cup» в рамках Чемпионата России по ралли пройдёт в Псковской области

В рамках третьего этапа Чемпионата России по ралли, который пройдёт в Псковской области 19-20 мая и будет носить название «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы», пройдёт этап монокубка «LADA Rally Cup».  «К сожалению Volkswagen POLO CUP в этом году  не проводится, поскольку его организаторы сконцентрировали внимание на кольцевых гонках, но на смену пришёл  LADA Rally Cup», - рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Олега Мыслевича, в кубке LADA Rally Cup соревнуются автомобили LADA Kalina II и LADA Kalina NFR. Ожидается, что в псковском этапе примут участие не менее 10 экипажей. Один из них  - Дмитрий Коротин и Андрей Стуков из Санкт-Петербурга – проедут в качестве тренировки этап Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2017» 6-7 мая в Псковской области.  

Олег Мыслевич рассчитывает, что довольно много пилотов, которые будут стартовать на Кубке России по ралли в следующие выходные и удачно финишируют, сохранив технику, приедут и на этап Чемпионата страны 20 мая. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» стартовала в Пскове
04 мая 2017
72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» стартовала в Пскове
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
04 мая 2017
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
Эстафета Победы на призы газеты «Псковская правда» состоится сегодня в Пскове
04 мая 2017
Эстафета Победы на призы газеты «Псковская правда» состоится сегодня в Пскове
Полёт машин на 60 метров при скорости около 200 км/ч увидят зрители на ралли «Голубые озёра-2017»
03 мая 2017
Полёт машин на 60 метров при скорости около 200 км/ч увидят зрители на ралли «Голубые озёра-2017»
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
03 мая 2017
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «Голубые озёра-2017»
02 мая 2017
Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «Голубые озёра-2017»
Команда Пскова заняла первое место на Кубке области по кудо
02 мая 2017
Команда Пскова заняла первое место на Кубке области по кудо
ФК Псков-747» одержал первую победу в весеннем этапе первенства России по футболу (ВИДЕО)
30 апреля 2017
ФК Псков-747» одержал первую победу в весеннем этапе первенства России по футболу (ВИДЕО) 1

Идет загрузка...