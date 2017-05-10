Фантастические твари и где они обитают в Пскове

11:45, 10 мая 2017, ПАИ

На дворе XXI век, и понятие экзотики стало весьма относительным. Но только представьте: вы приходите в гости к другу, и в дверях вместо собаки вас встречает игуана. Вы садитесь за стол, и хотите погладить потеревшегося об ногу кота, но видите змею. Такая встреча как минимум шокирует, а она вполне возможна, ведь мода на экзотику давно добралась и до Пскова. Нет-нет, да мелькают новости о живущих в деревнях крокодилах или найденных на свалках питонах. Поэтому Псковское агентство информации в рамках проекта «ПАИ-ZOO» попыталось разыскать псковичей, которые обзавелись экзотической живностью, и узнать, для чего они это сделали.

Из лесов Мадагаскара в Псков

Первым нам удалось найти Романа, который поселил в своей квартире мадагаскарских шипящих тараканов. Да-да, пока одни безуспешно пытаются извести насекомых, другие их намеренно заводят. Для этого Роману пришлось поехать, конечно, не в мадагаскарские леса, а всего лишь в «северную столицу», где в одном из зоомагазинов по невысокой цене ему продали баночку с пятью тараканами. Спустя три года их количество, безусловно, увеличилось, а домочадцы давно привыкли к насекомым, но вот первое время даже сам хозяин боялся дотронуться до новых питомцев.

Позже оказалось, что тараканы – вполне добродушные существа, которые нуждаются в общении и ласке. «Это надуманные страхи, надуманное брезгливое отношение к живому существу, которое ничего плохого тебе не сделало и не сделает. Ты не имеешь реального опыта, а уже заранее боишься. Наращивая опыт общения с ними, я стал понимать, что нет ничего страшного в том, чтобы подержать насекомое, которое, как ни странно, отреагировало на твою тёплую руку очень позитивно», - вспомнил Роман и для наглядности посадил таракана на руку. Кстати, насекомое потом очень тяжело прогнать с уютного места – то ли тепла ему не хватает, то ли людской доброты.



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Причем всю информацию о новых питомцах Роману пришлось добывать опытным путём, потому как более-менее толковой научной литературы или обучающих уходу за тараканами видео в Интернете не нашлось: большая часть роликов называлась «Мой домашний таракан», а их суть сводилась к тому, что человек тыкал в насекомое палкой, а оно шипело. Поэтому Роман днями и ночами просто сидел и смотрел. Так он выяснил, что в минуты опасности тараканы действительно шипят, да еще и прижимаются к поверхности - чтобы их было тяжело подцепить. Шипение исходит из пластинок на спине, из которых выдувается воздух. «Самцы шипят лучше», - поделился наблюдениями Роман. Таким образом, при обитании в дикой природе они пытаются сохранить жизнь и не быть съеденными, к примеру, пресмыкающимися или представителями племён, предпочитающими получать белки за счет питания насекомыми. «Но для меня это дико», - сказал Роман и заверил, что никогда не смог бы поджарить живое существо «с картошечкой».

Сами же мадагаскарские тараканы – убежденные вегетарианцы: они едят укроп, траву, огрызки яблок, хлеб, овсяные хлопья и манку, необходимые для укрепления их хитинового покрова (который они сбрасывают во время линьки и съедают). «Никакую сосиску, мясо они не будут – все пробовал», - поведал владелец насекомых. Кстати, они довольно неприхотливы: нужно кормить всего один раз в несколько дней и опрыскивать их водой из пульверизатора.



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Фото: ПАИ









Спустя некоторое время Роман также понял, почему продавец в магазине уверял, что тараканы не могут размножаться. Там они жили в маленькой баночке, а после переезда в большой контейнер довольно быстро освоились, перестали передвигаться в ограниченном пространстве (именно в таком, к какому привыкли в магазине) и начали активно плодиться. Прошло чуть больше шести месяцев, и Роман стал владельцем нескольких десятков таракашек – больших и маленьких.

Он заметил, что после жизни в неволе тараканы не сразу сообразили, как им размножаться: «Самки не умели поначалу рожать, раньше скидывали ячейку, в которой носили своих детенышей. Месяца три им понадобилось, чтобы понять, что нужно доносить». Но число новых обитателей квартиры не увеличивалось до бесконечности: оказалось, что насекомые настолько умны, что сами умеют регулировать численность и не рожают детей для жизни в «плохих социальных условиях». «При нормальной кормежке, на большой территории они размножаются очень хорошо и быстро, но как только кормежка становится реже, или их становится много на территории, самки прекращают размножаться», - пояснил Роман. Он был очень рад, что тараканы научились размножаться, но, тем не менее, начал искусственным образом регулировать их численность.

Несмотря на свою не самую добродушную внешность, к человеку мадагаскарские тараканы не проявляют никакой агрессии. «Может, благодаря его страшному виду, он и является одним из самых древних на планете», - считает Роман. Переборов свои страхи и брезгливость, получив новый опыт общения с живыми существами, он теперь испытывает к своим усатым питомцам совсем противоположные чувства. «Смотри, какие красивые», - то и дело говорил он, с нежностью рассказывая о своих любимцах.

Хотя, порой у него возникает желание передать тараканов новому владельцу. «Бывают дни, когда к ним вообще не подходишь, за три года чего я там нового увижу», - вздохнул Роман, хотя позже признался, что снова к ним «потянуло» после беседы с журналистом. В любом случае, отдать «в добрые руки» своих питомцев он готов только после определенного общения с человеком: «Мало ли, он заинтересовался именно их белковым содержанием». К примеру, однажды несколько тараканов приобрел владелец паука, планирующий их разводить для кормежки своего многоногого любимца. Роман продал ему 7 штук, о чем до сих пор с горечью вспоминает.

К слову, просто выпустить на псковские улицы мадагаскарских тараканов нельзя, и не только потому, что это вряд ли вызовет одобрение прохожих. Дело в том, что при первых же холодах насекомые погибнут, так как могут существовать только в тепле: в данном случае, для них вполне комфортна комнатная температура. «Они живут своей жизнью, главное, им не мешать», - подытожил Роман. В общем-то, его необычные питомцы оказались довольно милыми существами, главное, иметь в наличии надежно закрывающийся аквариум или контейнер, чтобы мадагаскарский таракан не пополнил колонию домашних и не ушел жить к соседям.

Почти кот

Соседство мадагаскарским тараканам составляют американский бульдог Жора и хорёк Боня. Хорьки, конечно, уже перестали быть диковинкой, и это симпатичное игривое животное в квартире или во дворе можно встретить чаще, чем в лесу. Приобрести его можно у заводчиков, которых в Пскове предостаточно, всего за пару тысяч рублей. Однако, люди часто не задумываются, что это, прежде всего, дикое животное со своими повадками и потребностями, и в домашних условиях требует особого содержания. Прежние владельцы Бони, видимо, об этом не подумали, потому что девушка Романа Олеся нашла хорька на улице.

«Несколько лет назад мы стояли на балконе, и заметили что-то, похожее на котёнка, но оно странно передвигалось», - вспомнила Олеся. В тот день она сразу же спустилась во двор и поймала животное, которое довольно быстро бегало. Выяснилось, что это хорёк, причём в неважном состоянии – он выглядел очень больным. После похода к ветеринару Олеся узнала, что это девочка, и у неё затяжная течка, которая у хорьков не заканчивается сама собой и часто приводит к смерти животного. «Она либо потерялась, либо её выкинули, - предположила хозяйка Бони. - Может, у людей не было необходимой информации, и они приняли течку за заразную болезнь, потому что в такое время хорёк перестает есть, худеет и линяет». Найденное животное сразу стерилизовали, потому что искать для Бони партнера в планы новых хозяев не входило. После этого хорёк сразу пошёл на поправку.

Если исключить некоторые физиологические особенности, хорька можно сравнить с котом: к примеру, Боня с радостью ест кошачий корм, мороженое, каждое утро играет, любит, когда её гладят. А вот спать она предпочитает в одиночестве - в подушке, где давно проделала дыру. «Любимое место - подушка, специально для нее была отдана. Это её зона комфорта – дикое ведь животное, значит, подсознательно, во сне она хочет находиться в своем личном пространстве», - так объяснил её поведение Роман. Однако, иногда Боня скучает по людям и приходит в кровать. «Любит спать в ногах. Им нужно ощущать тепло, контакт, как и любому живому существу – нужно и общение, и уединение», - уверены хозяева.

Как только просыпается, Боня сразу бежит в туалет (разложенные в нескольких местах газетки), потому что у хорьков очень быстрое пищеварение и в течение минуты после сна им необходимо справить все свои дела. «Хотя она у нас практически слепая, к туалету приучена и бегает по запаху, причём очень быстро и четко, никуда не втыкается», - добавил Роман. Не мешает слепота и играть с бульдогом, с которым Боня уже давно подружилась: набравшись сил и энергии после приёма пищи она любит побегать за псом, покусывая его за лапы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Иногда Боня отправляется на прогулки в лес, где никогда не убегает далеко от хозяев, которые предпочитают не ходить за ней по пятам, как надзиратели в тюрьме. Однажды её даже решили отвести на «хоре-гулянку», которые владельцы хорьков устраивают в Финском парке. Однако, хозяевам Бони, да и ей самой, совсем не понравилось, что люди выгуливали хорьков на поводках, как собак. Роман и Олеся категорически против такого обращения с дикими животными, как и содержания хорьков в клетках. И они объяснили, почему: пока свободно живущая в квартире Боня наматывала километры по парку, другие хорьки, судя по всему, содержащиеся в неволе, бродили по ограниченному пространству, к которому привыкли в клетке (так же вели себя и тараканы, перемещенные из маленькой коробки в большой контейнер). «В их глазах нет жизни, нет огня, потухшие какие-то», - сожалеет Роман, который уверен, что хорек даже сбежать не сможет, потому что его всегда можно догнать.

В общем, если вы решили завести хорька в качестве домашнего животного, не забывайте, что он останется диким, и уважайте его право на жизнь и свободу.

Как скрыть от соседей 14 змей

Хорьки – довольно милые существа и вызывают у окружающих симпатию, да и с тараканами можно смириться, но вот владельцы змей часто сталкиваются с совершенно другими эмоциями друзей и знакомых. Однако, это не мешает им искренне любить своих питомцев. К примеру, псковичка Ирина держит в своей трехкомнатной квартире в центре города сразу 14 змей и заверяет, что это далеко не предел.

Да, так бывает, что одни девочки в детстве мечтают о куклах и украшениях, а другим подавай «цветочек аленький» и другие диковинки. Вот и Ирину всегда тянуло к пресмыкающимся: «Я с детства мечтала о змеях, всегда их любила. Бегала, ловила тритонов в пруду, лягушек, собирала червяков в ведро». Но когда ребенок попросил маму купить ей змею, в ответ, естественно, прозвучал отказ: мол, вырастешь, заводи кого хочешь, а сейчас не надо. И это несмотря на то, что еще в юном возрасте Ирина стопками поглощала литературу по теме и уже подростком знала о змеях почти всё.

Но запрет мамы был не единственной преградой для исполнения детской мечты – в псковских магазинах рептилии не продаются. Возможности поехать в Санкт-Петербург не было, и приходилось юной Ирине довольствоваться прогулками с сетчатым питоном, принадлежащим владельцу одного из зоомагазинов. «Метров шесть «сетка» была, уже большая. Ходила на неё смотреть, например, как она ест, выводила на прогулки, - загорать им полезно. Если с характером нет проблем, животное привыкло к людям, оно прекрасно гуляет. Я в 15 лет таскала этого огромного питона на травку, мы с ним сидели», - поделилась воспоминаниями Ирина. Но потом магазин закрылся, и только спустя несколько лет псковичка вернулась к идее завести таких необычных домашних питомцев.

Произошло это так: дачный участок Ирины вдоль и поперек перерыли кроты, и она узнала, что помощь в этой беде могут оказать ужи. «Была мысль завести, думала, как сделать так, чтобы он жил на даче», - рассказала Ирина. Но вскоре она отказалась от этой идеи, узнав, что местных ужей и гадюк ни в коем случае нельзя заводить. «Это совершенно неприемлемо и тяжело. Наши змеи зимуют в наших суровых условиях, и им придется их воссоздать, нужны очень низкие температуры», - пояснила Ирина. И это естественно: одно дело - поставить террариум с нагревающими лампами, другое – охладительную установку. Но это не единственная проблема, с которой может столкнуться тот, кто решит не покупать змею в магазине, а поймать её в лесу. «Абсолютно все «природники» всегда заражены глистами, клещами, одноклеточными, их надо пролечивать, это просто кошмар. Они быстрее умирают, чем их вылечивают. Иногда в Питере продают на рынке ужей, пойманных из леса, но это не вариант», - уверена псковичка. Она привела в пример маисового полоза, который стоит немного дороже, но разведен в неволе: «Здоровый абсолютно малыш. А в случае с лесными змеями - тебе будет плохо, ему будет плохо, от всего не вылечишь. Плюс адаптируются они не очень хорошо».

И вот, уже отчаявшись найти себе питомца, Ирина случайно наткнулась в Интернете на адрес петербургского зоомагазина, в котором продаются рептилии. Именно туда 3,5 года назад отправился её муж, чтобы исполнить детскую мечту супруги и на день рождения подарить ей бразильского радужного удава. Сейчас он уже почти взрослый, а тогда, в 2013 году, Ирине снова пришлось штудировать энциклопедии, так как в зоомагазине не смогли дать исчерпывающих рекомендаций по содержанию змей. «Разным видам змей нужны разные террариумы, разные типы обогрева. Змеи есть ночные – питоны, есть дневные – полозы. Мои тонкохвостые полозы весь день активны: очень симпатично смотрится. Все остальные лежат, спят, а они ползают», - улыбнулась псковичка. В общем, перед покупкой первого питомца ей пришлось досконально изучить вопрос, благо, информация об уходе за рептилиями имеется в открытом доступе, было бы желание.



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Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























«Первое время малыш боится тебя, но со временем привыкает, что ты не представляешь угрозы и тебе можно доверять», - рассказала Ирина о своих первых впечатлениях от нового домочадца. Ей интересно выращивать змей именно с детства, видеть, как развиваются отношения между хозяином и рептилией. Безусловно, эти отношения не такие эмоциональные, как с млекопитающими (не будет тереться об ногу или просить почесать за ушком), но Ирине хватает и того, что есть: «Потрясающе, когда ты понимаешь, что твоя змея тебе доверяет, твой запах ей знаком, ты не угрожаешь ее безопасности».

Со временем змей в квартире псковички становилось всё больше, и на сегодняшний день их число достигло 14. Среди них есть полозы, сетчатые и ковровые питоны, удавы. Но нет ни одной ядовитой змеи, которых Ирина не любит. Казалось бы, для такого количества рептилий нужно много места, но нет: они содержатся в качественных красивых террариумах с надёжными замками, которые при необходимости можно разместить на стеллажах.

К слову, в доме Ирины еще ни одна змея из своего жилища не сбегала: «Все должно быть четко. Мне будет ужасно, ей будет ужасно, зачем это». Хотя иногда она сама выпускает питомцев на прогулку по квартире, больше всего это нравится питонам, длина которых пока достигает 3 метров (более 6 метров выведенные в неволе «сетки» не вырастают). Однако, Ирина уверена, что все змеи любят свой террариум, хотя маленькие змейки могут случайно убежать и спрятаться от страха в угол: «В целом, змеи очень хорошо живут в террариуме, мне кажется, им это нравится. Главное, чтобы им было комфортно, спокойно, уютно. У них есть укрытие – в холодном и теплом углу, поилка, если они могут спрятаться, они чувствуют себя комфортно».

Содержание змей обходится весьма не дорого: немного увеличились расходы на электроэнергию, а траты на корм для питомцев совсем скромные, потому что в зависимости от вида кормить рептилий нужно всего раз в одну-три недели. Исключение составляют только «малыши», которым нужна пища почти каждый день. Едят питомцы Ирины крыс, цыплят, перепелов, кроликов, которых она покупает живыми у производителей или замороженными в петербургских зоомагазинах. «Я всегда говорю, что беру на корм. В наших зоомагазинах на корм не продадут, хотя нет такого закона, а в нормальных есть, к примеру, грызуны как питомцы и как корм», - заявила Ирина. Конечно, многим любителям животных это вряд ли понравится, но, как говорится, что естественно, то не безобразно. К тому же, псковичка принципиально не кормит своих змей живыми кроликами и крысами, чтобы у них не появилась реакция на живое. Именно поэтому питоны и удавы совершенно равнодушны к теплокровным обитателям квартиры, в том числе к кошке. «Змеи не пахнут, гадят столько же раз, сколько едят. Мама никогда не любила домашних животных, но змей назвала идеальными, так как они живут в террариуме: помыл стекло, иногда внутри прибрал, внутри обустроил - и всё», - продолжила перечислять плюсы своих питомцев псковичка.



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Конечно, определенные меры предосторожности необходимо соблюдать. К примеру, еду Ирина всегда держит пинцетом. «Обычно змея кусает случайно, из-за неаккуратности, когда террариумист что-то сделал не так. Когда лезешь в террариум, нужно всегда предупреждать её, они реагируют на движение. Когда змея знает, что ты делаешь, она тебя не будет кусать. Она знает, что люди не причинят вреда», - так Ирина ответила на вопрос о том, может ли змея укусить человека. Однако, она согласилась, что любое животное можно замучить.

Находиться на руках у чужих людей змеи Ирины не очень любят, но и агрессии не проявляют, даже не шипят. «Змея – она как кот по характеру, сама по себе гуляет, захочу – приду», - пояснила владелица рептилий и вспомнила только один случай, когда один из её питомцев шипел, обычно же они «фырчат», когда чем-то недовольны. Точно так же, как люди, когда злятся. А сетчатые питоны могут еще и «толкаться», если им не нравится, что делает хозяйка. Так происходит, например, в тех случаях, когда им требуется помощь врача: питоны очень активные и могут сами себя поранить, ползая по террариуму, так как у них очень низкий болевой порог. Естественно, в горбольницу с такой проблемой не пойдешь, поэтому Ирина консультируется с врачом по скайпу, а все необходимые для лечения манипуляции проводит сама.

Помогает псковичке и муж, который уже практически не боится пресмыкающихся. «Мы люди вообще очень толерантные ко многому, приемлемы к новому, нормальные, в общем», - пожала плечами Ирина. Её 10-летняя дочь тоже обожает змей, у неё даже есть собственный питомец, а на уроки по теме «Рептилии» она всегда приходит с наглядным пособием – питонами и полозами. Друзья семьи с симпатией относятся к рептилиям, хотя, некоторые их и побаиваются. «Но и то, могут пойти посмотреть, как выросла Амазонка (сетчатый питон)», - добавила Ирина.

А вот соседи не знают, что в этой квартире живут змеи. Законом содержание рептилий не запрещено, но реакция людей на такое «сомнительное» соседство не всегда бывает адекватной (вспомнить, хотя бы, возмущение жителей новоржевской деревни, в которой живут кобра, питон и крокодил). Поэтому, чтобы не травмировать соседей, выводить питомцев на прогулку Ирине приходится в переносках или закутанными в спальник.

Именно из-за неоднозначного отношения к «экзотике» в России планируется ввести ограничения по содержанию рептилий, но террариумисты, в числе которых и Ирина, считают, что это можно делать только с привлечением специалистов, так как непрофессионалы могут упустить много мелочей. Всё-таки, змеи – это не совсем домашние животные, они не похожи на пушистых млекопитающих, хотя на руки их брать вполне приятно.

Вот и получается, что так же, как и в случае с тараканами, люди сами ставят себе ограничители, и реплики вроде «Фу, какая гадость!» не всегда оправданы: для кого-то они – отвратительные существа, а для кого-то – любимые питомцы, как говорится, для души.

«Мне нравится, что я им делаю так, что им хорошо. Это со временем становится видно, - резюмировала свой рассказ Ирина. - Некоторые говорят, что отдачи от змеи никогда не будет, но это не совсем так. Сам факт, что животное начало тебе доверять, что ты находишь с ним язык в результате каких-то манипуляций - это уже приятно, ты понимаешь, что не зря все это делаешь. Он тебя не боится, это уже классно. Удивительное чувство, когда ты можешь получать обратную связь с рептилией. Это доверие подкупает».

Симпатичные хищники и миролюбивые эублефары

Как оказалось, Ирина не единственная псковичка, поселившая в доме рептилий. В Пскове довольно много людей, интересующихся экзотической живностью, просто они не любят это афишировать и, тем более, рассказывать о своих питомцах журналистам. А вот Анна согласилась побеседовать с корреспондентом ПАИ, и оказалось, что у неё живут не только пресмыкающиеся, но и пауки.

«Сначала у меня появились пауки-птицееды. Случайно нашла форум, на котором общаются и обмениваются опытом люди, у которых живут птицееды и прочая экзотическая живность. На том же форуме нашла людей из Пскова. Благодаря им у меня сейчас три симпатичных мохнатых хищника», - рассказала Анна. По её словам, птицееды неприхотливы, и для комфортной жизни им нужны только контейнер или террариум, укрытие, влагоемкий субстрат и живой корм - тараканы, сверчки, мучные черви, зофобас. «Это не самые интересные по поведению существа, большую часть времени они неподвижны, иногда роют субстрат, умываются. Периодически птицееды линяют - буквально вылазят из старой шкуры. С каждой линькой птицеед становится больше в размерах, окраска ярче», - описала жизнь своих питомцев девушка.

После птицеедов у Анны появились эублефары, леопардовые гекконы. «Эублефары интересны своим внешним видом, их легко содержать, у них миролюбивый нрав. Я содержу своих эублефаров в контейнерах-фаунариумах, это пластиковые террариумы. На дно террариумов я стелю салфетки, ставлю укрытия и поилку. Также необходим термоковрик, нагревательный элемент, обеспечивающий градацию температур. Все дело в том, что переваривают пищу эублефары при определенной температуре, подремав и погревшись в том месте, где под террариумом установлен термоковрик», - рассказала Анна о содержании своих ящериц. Питаются эублефары, как и птицееды, насекомыми, и это, пожалуй, именно та причина, по которой многие люди не хотят их заводить. Дело в том, что в крупных городах живой корм продается в специализированных магазинах, также его можно купить у людей, которые содержат экзотических животных. Естественно, в Пскове таких магазинов нет.

И, наконец, после пауков и эублефаров Анна решила приобрести двух змей - амурского полоза и свиноносого ужа. Полоза она завела как первую змею, не требующую особых условий содержания: он нуждается в просторном террариуме, укрытиях, большой поилке и теплом углу. «Можно добавить коряги, субстрат, в который можно зарыться - подвижный змей это оценит. Питается полоз мышами, хотя в природе амурцы часто нападают на гнезда и лакомятся птенцами и птичьими яйцами. В домашних условиях птенцов мне доставать неоткуда, а мышей я закупаю в замороженном виде. Иногда радую полоза живыми мышатами, хомяками», - проболталась псковичка.

Затем в доме Анны поселился свиноносый уж. Эти змеи живут в Америке, но уже много лет их разводят и содержат в России, это также не требовательные к условиям содержания рептилии. Помимо террариума, укрытия, поилки и определенной температуры в месте нагрева свиноносые ужи любят субстрат, который можно рыть вздернутым носиком. «В природе эти змеи питаются лягушками, но большую часть рациона моей змейки составляют мышата, это более удобно».

Анна редко рассказывает о своих питомцах друзьям и знакомым, для неё это уже давно не экзотические животные, необычен только их рацион и то, что их не стоит часто брать в руки. «Это как аквариумные рыбки, только террариумы проще в обслуживании, чем аквариумы», - резюмировала она.

Красноухие и болотные «игрушки»

Намного чаще в квартирах псковичей встречаются другие представители класса пресмыкающихся – черепахи. Да и отношение к ним более спокойное, нежели к змеям или паукам. Родители иногда покупают черепашек детям, как питомцев, не требующих особого ухода, однако, это совсем не так. В результате такие «игрушки» либо умирают из-за отсутствия должного внимания, либо переходят в другие «добрые руки».

Более-менее повезло красноухим черепахам, которые обитали в ныне закрывшемся цветочном магазине «Визит». Туда их приносили псковичи, которым становилось тяжело содержать питомцев, с каждым месяцем увеличивающихся в размерах. Кроме того, они плотоядные, много едят и много гадят, что требует частой замены воды и установки специальных фильтров. Естественно, не все готовы к таким сложностям, о которых часто не говорят в зоомагазинах, и спустя некоторое время черепах пытаются сбыть. И жители города массово приносили рептилий в «Визит», где они были частью декора около 15 лет. В прошлом году магазин закрылся, и черепашки перекочевали в садовый центр в Корытово, куда, к слову, снова потянулись делегации псковичей с «ненужными» питомцами.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Сейчас в центре живут около 25 черепашек, а ухаживает за ними та самая хозяйка 14 змей, о которой говорилось выше. И, по её словам, в плане интеллекта черепах со змеями не сравнить. Однако, черепашки теперь обеспечены всем необходимым: их правильно кормят, выносят погреться на солнышко, а живут они в просторном и красивом месте, где можно поплавать. «Раньше их кормили плохо, поэтому у них плохой панцирь, с рахитом много бедных сухопутных черепах, кальций не усваивается, - рассказала Ирина о черепашках, которых псковичи несут и по сей день. - Проблем много, люди не хотят изучать вопрос, думают, что при покупке в магазине им дадут исчерпывающую информацию, но это не так».

Держат псковичи из болотных черепах, одна из них даже приехала из Ставропольского края. Однажды дальнобойщик, возвращаясь из рейса, увидел на обочине настоящее шествие этих рептилий – видимо, они ползли вдоль дороги к водоёму. Многие из той делегации погибли под колесами автомобилей, а Тортику повезло – его забрали в Псков. Теперь он живет в семье под присмотром 9-летнего сына того самого водителя большегруза, спасшего жизнь маленькой черепашке. Мама мальчика Татьяна рассказала, что Тортик питается озёрной и речной рыбой, любит куриное мясо, желудки и даже червяков. Во время кормления его достают из акариума, где он любит сидеть на камне под ультрафиолетовой лампой. «Бывает, и просто достаем – побегать. Он уткнется в угол и сидит, на этом его похождения заканчиваются», - добавила хозяйка.

А вот черепашку из Новороссийска судьба привела в Порхов – туда её привёз военнослужащий, который нашёл пресмыкающееся во время командировки на юг страны и решил сделать родителям такой необычный подарок. Им презент пришелся по вкусу, особенно младшей дочери, черепашку было решено оставить и назвать Тасей. В новом доме Тася прожила 4 года, и нельзя сказать, что не счастливо: она подросла на пару сантиметров, и, что удивительно для сухопутной черепахи, любила плавать с рыбками в аквариуме. Питалась она чаще всего овощами – капустой, морковкой, огурцами и одуванчиками, но, видимо, жизнь в неволе сильно сократила её жизнь.

Для любителей наблюдать

Еще одним развлечением для псковских детей становятся ахатины - сухопутные моллюски из подкласса улиток. От обычных улиток их отличают внушительные размеры. Такие питомцы как раз таки идеально подходят для ребенка – легко ухаживать, трудно убить. «Только нельзя пускать все на самотек, родителю нужно следить, правильно ли ребенок ухаживает, - подчеркнула Ирина, которая еще до змей держала в доме улиток. - Также нужна подкормка, чтобы они выросли красивыми и здоровыми».

Соответственно, такой «экзотики» в Пскове предостаточно, тем более цена улиток совсем небольшая, да и содержание не сложное. Живут они, как правило, в коробочках на мхе, который иногда нужно менять, нуждаются в ежедневном кормлении различными овощами и чистой подстилке. «Во время кормежки можно «залипнуть», я любила часами на них смотреть», - вспомнила Ирина.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Она объяснила, почему владельцы держат их в пластиковых коробочках, которые хорошо просвечиваются, а не в террариуме: там улитки могут упасть и разбить ракушку или даже стекло. При наличии толстого слоя грунта, конечно, можно их поселить и в террариуме, красиво обустроить его, добавить коряг и наблюдать за прекрасными ахатинами в живом оформлении. «Но они будут падать с больших коряг, могут повредить себя. Вообще, конечно, странные животные», - высказала своё мнение Ирина, которая всё же предпочитает «умных змей с большими головами».

Самый счастливый ёж

А вот у другой псковички, которую тоже зовут Ириной, живёт африканский карликовый еж. Эти животные с розовыми носами стали довольно популярными среди псковичей, несмотря на их, казалось бы, бесполезность.

Ёжику Ирины Фене уже два года, и она его вторая хозяйка. В прошлой семье Феня не смог ужиться с котом, поэтому в коробке и шапочке его отправили к новым владельцам. Да, именно в шапочке, которых у него теперь три – две белых и розовая. В них Феня проводит всё время, когда не ест и не бегает – а это весь день.

Бодрствует он исключительно ночью и только в ванной. Именно туда приходится переносить его клетку, чтобы семья могла спокойно спать без ощущения, что по квартире едет поезд. Ирина рассказала, что раньше ёжик жил в клетке в коридоре, и ночной шум никого не смущал, но теперь всё изменилось. «Наш ёжик стал самым счастливым, когда ему на Новый год подарили огромное колесо, которое он крутит с такой скоростью и силой, что можно вырабатывать электричество», - объяснила переезд Фени его хозяйка.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Иногда дети, которые без ума от ёжика, всё-таки прерывают дневной сон Фени, достают его из шапки и гладят, чтобы расправил колючки. «Интересно смотреть, как он сворачивается и разворачивается. Когда иголки опускаются – это как награда за чуткость, чувствуешь его доверие», - поделилась Ирина. Однако, иногда Феня может и фырчать, находясь на руках. Всё-таки, он очень самостоятельный, да и прятаться в разных тряпках любит больше, чем руки человека.

Большую же часть времени он проводит в клетке, где помимо колеса у него есть поилка с водой и подстилка из пеллет. Питается ёжик кошачьим кормом премиум-класса и варёной курицей, а вот от традиционных для его сородичей червяков, зелени и фруктов наотрез отказывается.

Не любит Феня и мыться, хотя прежние хозяева говорили, что раньше он с удовольствием плавал в раковине. «Мы стали его купать, он сильно задергал лапками, будто хотел плыть. А потом мы прочитали, что ёжики панически боятся воды», - объяснила Ирина. Однако, купать Феню иногда всё же приходится - чтобы избавиться от неприятного запаха.

В общем, по мнению хозяев, смешной лопоухий Феня – очень счастливый ёж. К тому же, ему уже нашли невесту, с которой он совсем скоро встретится.

Чешуйчатый Барсик

На сегодня это вся экзотическая живность, которую нам удалось обнаружить в Пскове, но это явно далеко не все. Как уже говорилось ранее, владельцы экзотики предпочитают не заявлять о себе, так что будьте готовы к тому, что однажды ваш сосед выйдет на прогулку с крокодилом.

Кстати, жил когда-то в Пскове и крокодил. Правда, не в квартире, а в бане в технико-эксплуатационной части при аэродроме. Псковские лётчики привезли рептилию из командировки в какие-то жаркие страны, может, даже из Африки, и поселили его в бане в небольшом вольерчике. Так сказать, для разнообразия – одни в бане парились, другие в бильярд играли, а третьи на крокодила смотрели.

Удивительно, но звали этого крокодила совсем не Геной и даже не Кроки. Он был Барсиком! Питался чешуйчатый Барсик курицей из солдатской столовой и жил бы, наверное, до сих пор, но однажды в бане произошел пожар. Строение тогда было уничтожено огнём, но Барсика удалось спасти, он лишь немного обгорел. Однако, после этого его следы затерялись, и теперь уже никто не вспомнит, куда пропал этот «военный» крокодил. Возможно, он живёт у ваших соседей.