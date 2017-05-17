С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»

10:31, 17 мая 2017, ПАИ

С 20 мая начинаются заказные автобусные перевозки между Государственным заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и железнодорожной станцией «Сущёво» в прямом и обратном направлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Остановки будут производиться в селе Сущёво, в Новоржеве, Алтуне, Пушкинских Горах у автостанции, у гостиницы «Дружба», у турбазы, также автобус заедет к отелю «Арина Р.».

Отправляться транспорт от станции «Сущёво» будет ежедневно в 5:15 и 6:20, в среду и воскресенье - в 18:15, в понедельник и субботу - в 19:40. Из отеля «Арина Р.» с заездом на турбазу, в гостиницу «Дружба», автостанцию «Пушкинские Горы», Алтун и Новоржев автобус будет отъезжать в 4:30 ежедневно, в среду и воскресенье - в 16:10, в понедельник и субботу - в 17:30.

Напомним, в апреле заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рассказывал, что уже в этом сезоне первые туристы воспользуются железнодорожной станцией «Сущёво», развитие которой началось в рамках проекта «Поезд в Пушкинские Горы».

Проект «Поезд в Пушкинские Горы» предусматривает создание транспортного узла «Сущёво» и организацию автобусного сообщения с Государственным музеем-заповедником «Михайловское», который расположен всего в полутора часах езды.

И. о. гендиректора Псковпассажиравтотранса Александр Питиримов на пресс-конференции 11 мая напомнил, что через станцию «Сущево» идут поезда на Санкт-Петербург, Москву, Кишинев, Ригу, Житомир. Кроме того, через нее следуют вагоны беспересадочного сообщения до Праги, Вены, чешской Остравы.

По его словам, для начала между Пушкинскими Горами и станцией будут курсировать небольшие 18-местные автобусы «Мерседес».