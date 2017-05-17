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Общество

Недоделанный костяной гребень найден на раскопе у старой ТЭЦ в Пскове

В ходе раскопок на территории псковской ТЭЦ найден недоделанный костяной гребень. Об этом сообщается в аккаунте Археологического центра Псковской области в социальной сети «Инстаграм».

«Довольно часто кроме украшений археологи находят предметы, связанные с заботой наших предков о своей внешности. Костяной гребень - это один из основных элементов качественного ухода за волосами. Практически всегда в культурный слой они попадают после того, как верой и правдой отслужили своим хозяевам и растеряли в процессе как минимум половину «зубов». На Мстиславском раскопе у старой ТЭЦ найдено уже немало фрагментов гребней. Недавняя находка - это заготовка, которую мастер бросил, едва сделав четверть работы», - уточняется в описании к фотографии гребня.

Напомним, ранее археологи Пскова на той же территории обнаружили привеску в виде коня и всадника с топором в руке и «то ли птицу - то ли динозавра».

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