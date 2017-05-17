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Александр Седунов: Дети с закрепленных территорий и близлежащих домов будут обеспечены местами в новой школе Пскова

Дети с закрепленных территорий и близлежащих домов будут обеспечены местами в новой школе Пскова, заявил начальник областного управления образования Александр Седунов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. 

Александр Седунов

Он отметил, что Постановление «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями муниципального образования «Город Псков» издано в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ.

«Если бы в нем были прописаны другие улицы, не принадлежащие данному муниципальному образованию, думаю, это было бы юридически неверно, - сказал Александр Седунов. - Дети, которые проживают на улицах Балтийской и Венской и в тех домах, которые непосредственно примыкают к школе, находятся в территориальной доступности, что и требует законодательство, пойдут в 1-й класс новой школы. При этом никаких сложностей по записи детей во 2-ой и последующие классы нет вообще. И уже сегодня можно обратиться в школу и подготовить соответствующие документы для подачи заявления». 

Добавим, общественный резонанс вызвало распределение к Псковской инженерно-лингвистической гимназии следующих адресов: улица Коммунальная, 70, 72, 81, Рижский проспект, 91, 91а, 93, 95, улица Рокоссовского , 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 40в, 42а, 44, 46, 48.

Напомним, в 2016 году в Пскове впервые за много лет началось строительство новой школы на 1350 мест, призванной облегчить ситуацию с «перенаселением» средних общеобразовательных учреждений Завеличья. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей. Согласно графику, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года. 

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