В связи с гибелью гонщика на финише псковского этапа Чемпионата России по ралли не будет шампанского

12:52, 19 мая 2017, ПАИ

В связи со смертельным ДТП, произошедшим накануне третьего этапа Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017», отменена торжественная составляющая гонки. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель пресс-центра соревнования Игорь Федотов.

«На церемонии открытия, которая состоится сегодня в 18:30 в Пушкинских Горах, не будет музыкального сопровождения, возможно, отменим и интервью с участниками в стартовой арке, ограничимся только представлением экипажей», - отметил Игорь Федотов. Также, по его словам, на финише гонки не будет традиционного «душа из шампанского».

По данным на 11:00, в соревновании планирует участвовать 31 экипаж. Псковскую область представят Максим Павлов и Сергей Пушкарь, а также мастер спорта Александр Горланов, который будет выступать с килининградцем Дмитрием Мячиным. Кроме того, в качестве экипажей безопасности поедут невельчанин Юрий Васильев и великолучанин Владислав Супрун.

Напомним, что 17 мая в Новосокольническом районе рядом с деревней Дольшино на учебно-тренировочных сборах столкнулись два боевых автомобиля, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Из отчёта старшего при проведении сборов следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. В результате автомобиль врезался в машину москвичей Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина.

Алексей Лядухин погиб на месте. Травмы получили Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров. Сначала спортсменов доставили в реанимацию Великолукской городской больницы, откуда Алексея Лукьянюка и Никиту Гергеля вертолётом перевезли в одну из клиник Санкт-Петербурга, за Вячеславом Кучеровым был направлен реанимобиль из Москвы.

Ведется расследование произошедшего.